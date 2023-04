Estaimpuis: déchu du droit de conduire, il présente une copie de son ancien permis à la police

Un homme de 58 ans est prévenu devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux. L’individu, déchu du permis de conduire, avait pris la route pour une "exceptionnelle livraison " le 15 juin 2022. Il se fait contrôler par la police et présente une photocopie de son ancien permis. "Les policiers s’aperçoivent de la manœuvre, demandent à voir l’original. Monsieur précise que le papier se trouve à son domicile, parce qu’il a peur de le perdre. Quand les policiers ont voulu vérifier la véracité des propos, l’homme s’est rétracté et a avoué être déchu du droit de conduire, a relaté la procureure du roi. Monsieur était si alcoolisé au moment du contrôle que les policiers n’ont pas pu l’auditionner le jour même."