Je suis médecin généraliste et je m’intéresse depuis longtemps à l’impact de l’environnement sur notre santé. C’est un sujet passionnant. En tant que généraliste, je suis amenée à soigner tous types de patients. Parmi eux, certains présentaient des symptômes lorsqu’ils étaient en contact avec des ordinateurs, des smartphones ou d’autres outils technologiques.

Au point d’être aujourd’hui, dans le milieu médical, l’un des porte-drapeaux de l’électrosensibilité ?

Les plaintes des électrohypersensibles ne sont souvent pas prises au sérieux. Les médecins n’étant actuellement pas informés correctement ni formés à reconnaître cette problématique. Ces patients sont "psychiatrisés" à tort, ou simplement laissés à leur triste sort. Il s’agit pourtant d’un problème réel. L’électrohypersensibilité est une affection physiologique et non psychologique. Des gens souffrent. Ils souffrent aussi d’une forme d’exclusion de la sphère médicale et sociale.

C’est-à-dire ?

Les personnes EHS (pour électrohypersensible) doivent parfois se rendre à l’hôpital ou chez le médecin comme tout le monde. Mais les lieux de soins sont devenus surchargés en champs électromagnétiques artificiels. Certains EHS ont par exemple des arythmies cardiaques lorsqu’elles sont exposées. Les médecins penseront alors devoir traiter le cœur avec un médicament. Si la personne EHS demande de couper le Wi-fi ou d’éteindre le smartphone, il est rare qu‘elle soit prise au sérieux. L’EHS n’a donc plus accès aux soins de santé. Avec les conséquences parfois dramatiques que cette exclusion implique.

Sur la reconnaissance de l’électrohypersensibilité, la communauté scientifique semble divisée. Les données dont dispose la recherche sont-elles trop floues pour qu’il y ait un consensus ?

Les études réalisées par l’industrie montraient systématiquement moins d’effets que les études indépendantes. De nombreux experts et cours de justice ont également mis en avant les conflits d’intérêts au sein de certaines autorités en place, en lien avec l’industrie. L’industrie déploie sa stratégie du doute qui consiste notamment à remettre en question systématiquement les résultats d’études mettant en avant des effets. Dans la communauté scientifique internationale, de nombreux appels sont lancés depuis les années 2000, notamment pour alerter des effets de ces champs électromagnétiques artificiels sur le vivant mais également de l’émergence de l’EHS. Je ne dirais donc pas qu’il n’y a pas de consensus.

Quand nous avons évoqué le terme de maladie en préparant l’entretien, vous nous avez très vite corrigés…

L’électrohypersensibilité est également un handicap. Mais doit-on systématiquement évoquer la maladie ? Nous devons également nous placer du point de vue de l’environnement. Les études montrent que le seul traitement vraiment efficace est la protection et donc l’électro assainissement de l’environnement. Les EHS doivent se protéger afin de préserver leur santé. Mais notre société a le devoir de les réintégrer. Car il s’agit également d’une maladie sociale, comme tout handicap. Ces personnes sont exclues à cause de la pollution électromagnétique, ils se sentent impuissants. C’est assez terrible et d’une grande injustice.

Constatez-vous une avancée tangible dans l’opinion publique, sur la reconnaissance de l’électrosensibilité ?

Au Sénat, la reconnaissance n’a pas été pleinement votée, sans doute à cause du contexte global lié au déploiement technologique. Mais à différents niveaux, on sent que les mentalités évoluent. La reconnaissance scientifique internationale devient une réalité. Si on se place du point de vue du handicap, l’EHS est reconnue. Il s’agit selon moi d’une fausse question. Toutes les maladies doivent-elles passer au Sénat avant d’être prises en charge ? Bien sûr que non ! Les électrohypersensibles sont de plus en plus nombreux. On sait que la problématique se déclenche à force d’être exposé aux champs électromagnétiques. Maintenant, on connaît tous "quelqu’un qui connaît quelqu’un" qui est électrosensible

Comment être diagnostiqué ?

Pour nous qui travaillons sur l’électrohypersensibilité depuis des années, l’expérience nous permet de déterminer rapidement si la pathologie est ailleurs ou s’il s’agit bien d’une hypersensibilité. Il y a des circonstances d’apparition des symptômes qui sont évocateurs. Confusion, problèmes de mémoire, arythmies cardiaques, insomnies, acouphènes… Une semaine à dix jours dans un environnement assaini suivi d’une réexposition permet en général de faire le lien entre les ondes et les troubles..

Mais comment le savoir si aucun médecin ne vous le dit ?

Beaucoup d’électrohypersensibles l’ont constaté par eux-mêmes. Après une coupure d’électricité ou un séjour loin de toute pollution électromagnétique. De nombreuses personnes dorment souvent mieux en éteignant leur Wi-fi et leur smartphone sans être pour autant électrohypersensibles. Nous le sommes tous à des degrés divers.

"Un faux flou"

Principe de précaution ou absence de données qui permettent d’affirmer que les lignes à haute tension sont "nocives" pour la santé des voisins proches ? Magali Koelman estime que la "zone de flou" qui subsiste autour des études sur le sujet "n’existe pas. Si vous cherchez, vous n’allez pas la trouver. Elle est entretenue par les industriels ou les grands noms de l’énergie. Mais c’est un faux flou. En cela, il faut encourager les gens à développer leur esprit critique ", conclut le médecin.