Ressortez vos bâtons, le Mont Saint Aubert vous attend ce lundi de Pâques!

La maison "Les Horizons Nouveaux" mettra à disposition les célèbres bâtons de marche au point de départ pour la modique somme de 2 euros. La floche et l’étiquette qui accompagnent cette arme de marche mentionnent par un dessin l’animal thématique choisi pour être l’emblème de cette 27e édition. Chaque année son animal, pour 2023 ce sera l’otarie !"

Niveau animations on retrouvera le questionnaire à choix multiple basé sur l’observation des lieux et des éléments d’explication, le tout appuyé par les dessins réalisés talentueusement par la dessinatrice attitrée de l’événement, Krystel Debod ; mais aussi le jeu pour les enfants sur le parcours des 6km où il y aura lieu de retrouver une série de panneaux autour desquels il faudra trouver une question et y répondre judicieusement sur un talon afin de participer à la tombola.

Des changements en haut du Mont

L’arrivée du parcours de 6km et le point de passage pour les deux autres s’ancreront comme d’habitude au Mont Saint Aubert, sous le chapiteau. Cependant, celui-ci, tenu par l’ASBL des Leongs T’Chus, prendra place cette année sur le parking de la rue du Reposoir, derrière le square Willocq, en raison des travaux sur le parking au sommet du Mont. "En conséquence, notre ASBL n’a plus d’endroit assez grand pour y mettre ses artisans et ses amis forains. Il est également impossible d’établir notre stand de nourriture et de boissons car les autres parkings servent de lieux de délestage ", regrette Monique Willocq, présidente – fondatrice de l’ASBL des Leongs T’Chus. Néanmoins, le haut du Mont ne sera pas démuni d’animations : malgré que le Relais des Artistes soit fermé, deux chasses aux œufs se dérouleront à 11h et 16h à l’espace Willocq. De plus, la Royale Harmonie "La Trinité" du Mont Saint Aubert offrira son traditionnel concert-apéritif à la salle paroissiale (12 rue Géo Libbrecht) à 11h45.

Après l’effort, rendez-vous au Collège de Kain pour profiter d’un rafraîchissement et d’un repas boulettes kainoises et frites ou d’une assiette froide. Une petite restauration est également proposée comprenant sandwiches, croques-monsieurs, frites et hamburgers. Un château gonflable prendra également place dans la cour de l’école pour le plaisir des plus petits.