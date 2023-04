Happy Models veut encadrer au mieux les mannequins en herbe

Une situation idéale

Le jeune mannequin n’en est pourtant pas à son coup d’essai. C’est lui qu’on découvre, tout souriant, sur une publicité pour les casquettes enfants Decathlon. Il est venu de Dottignies, avec sa sœur Julia, qui a aussi posé, et ses parents. Ce n’est pas l’attrait de l’argent (le montant des cachets accordés aux mineurs est d’ailleurs versé sur un compte bloqué jusqu’à leurs 18 ans), mais plus une forme de fierté qui motive Caroline et Maxime à inscrire leur progéniture à ce type de shootings: "Raphaël aime bien les photos. Et les personnes dans la rue nous arrêtaient pour nous dire: “comme il est beau cet enfant”. Alors on a franchi le pas En plus, cela nous fait de jolis souvenirs", raconte sa maman. Une trentaine d’enfants habitant la région mais aussi la Flandre (et pas seulement voisine), Bruxelles, le nord de la France… ont pris part à cette séance photo qui se tenait dans l’ancien show-room du Garage Remy, sur la place d’Anvaing: "Certaines connaissances étaient sceptiques, conseillant plutôt de m’installer en ville, mais il s’avère que c’est un endroit idéalement situé, près de l’autoroute, à un carrefour entre la capitale belge, Gand et Lille", explique la Tournaisienne d’origine, artiste dans l’âme et créatrice de contenus sur les réseaux sociaux. Celle qui vient de mettre en boîte environ trois mille clichés est secondée par son amie Amandine, qui lui sert de coach, mais assure aussi l’accueil des familles, leur fournit les explications et fait remplir le contrat de cession d’images à l’agence Happy Models. "Les qualités premières pour bien faire ce métier, c’est d’aimer les enfants, avoir de la patience, être cool, pas trop sérieux, et avoir l’œil artistique" assure la maman de Margot et Marcel, qui a travaillé treize ans au Service d’aide à la jeunesse de Tournai. Côté modèle, l’enfant doit "être à l’aise, et surtout avoir un profil atypique". Une fois les photos postées sur son site ou sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook…), l’agence joue le rôle d’intermédiaire entre les marques et les professionnels des secteurs de la publicité, de la mode, de la télé, voire du cinéma, et les parents: si la séance est gratuite, ceux-ci peuvent acheter les clichés vendus par celle qui s’était justement spécialisée dans la photographie d’enfants.

Pour la photographe, il importe que l’enfant soit à l’aise. ©EDA

"Comme une famille"

C’est d’ailleurs lors d’un de shooting privé avec Rose ("elle était hyperphotogénique, hyper à l’aisé…") que le déclic, l’envie de lancer son agence de jeunes mannequins, lui est venu. "On favorise les nouveaux visages, les enfants qui n’ont pas encore d’agence. Nous voulons qu’ils perçoivent le juste tarif de leurs prestations et faisons preuve de transparence. Les parents connaissent le montant avant d’aller à un shooting photos avec leur enfant." L’agence frasnoise entend tout mettre en œuvre pour que son nom soit associé à une certaine éthique et à un gage de qualité: "Notre but est de promouvoir le potentiel artistique des enfants, faire en sorte qu’ils vivent de belles expériences, s’amusent aussi, profitent de l’instant présent et gardent de beaux souvenirs !"

Chelsea est venue d’Espierres avec sa famille. Les séances photos sont détendues. On y rit aussi beaucoup… ©EDA

Dans le studio décoré par des peintures de la photographe ou de ses proches (dont un de sa mammy) trône un piano, et un coin "salon" a été aménagé pour permettre aux participants à la session de patienter. On y trouve aussi des jeux et de petits biscuits: "Je voulais que ça ressemble à une maison, parce que Happy Models, c’est finalement comme une grande famille", souligne Stellina, qui a pris soin de se mettre au courant de toute la législation, stricte sur le travail des enfants : "Je mets un point d’honneur à la respecter, en me faisant aider par un juriste."

Pour Stellina, ce n’est pas compliqué de travailler avec les tout-petits: "Ils sont plus naturels." ©EDA

Après une analyse minutieuse des photos, grâce au feeling, une cinquantaine de modèles enfants entre quatre mois et quatorze ans seront, dans un premier temps, sélectionnés, tandis que deux séances de casting continueront à être organisées chaque mois à Anvaing par une agence, probablement unique en Wallonie picarde, qui a choisi pour slogan Be Atypical Be Yourself.