Electrohypersensibles (2/3) : "Le principe de précaution avant toutes les autres considérations"

La parlementaire mouscronnoise continue de se battre pour faire reconnaître l’électrohypersensibilité. "Voter un texte vidé de toute sa substance, c’était hors de question. Désormais, il faut continuer d’avancer pour que cette reconnaissance soit actée." Les effets d’une exposition aux ondes électromagnétiques ? L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en parle depuis près de vingt ans. Le Conseil supérieur de la santé depuis 2010. "Dans certains pays de l’Union européenne, la justice a parfois penché en faveur de personnes électrohypersensibles. En Scandinavie, l’électrohypersensibilité est reconnue comme une maladie. E n France, la loi Abeille (sur la transparence, l’information et la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétique) a été une avancée majeure", énumère Fatima Ahallouch.

Loin du grand Nord, la Belgique semble à la traîne. "La communauté scientifique est divisée. Pour une partie, il n’y a pas de lien entre les ondes et les symptômes développés par certaines personnes. Pourtant, les plaintes sont réelles et nécessitent qu’on les prenne au sérieux. On en revient au sacrosaint principe de précaution"

La sénatrice pointe aussi plusieurs limites à cette reconnaissance: "des études ont déjà été diligentées. Mais peu de volontaires acceptent de se soumettre aux tests, pour se préserver des ondes. Et les effets ne sont pas toujours immédiats. On ne sait pas non plus précisément comment les mesurer. Ce sont les électrohypersensibles qui attirent notre attention sur ces sujets et qui poussent la réflexion plus loin. Personnellement, les gens que j’ai rencontrés ne sont pas anti-technologie. Ils disent simplement que ça les fait vivre plus difficilement…"

L’électrohypersensibilité n’est "plus un gros mot"

"Développer la recherche indépendante, sensibiliser les pouvoirs publics et les professionnels de la santé, aménager un environnement plus sain pour les électrohypersensibles: voilà nos trois priorités", détaille Fatima Ahallouch.

À ce titre, le dossier de la Boucle du Hainaut braque à nouveau les projecteurs sur l’exposition aux champs électromagnétiques. "L’enfouissement, il ne faut pas le privilégier, il faut l’obliger. Ça coûterait entre trois et cinq fois plus cher ? C’est le prix à payer pour garantir le principe de précaution."

À ce jour, il n’existe à ce jour aucune donnée chiffrée concernant la Belgique. Mais les chiffres dont dispose l’Organisation mondiale de la santé (OMS) permettent d’extrapoler que 1% à 3% de la population belge est probablement concernée par l’électrohypersensibilité, soit entre 100 000 et 300 000 personnes, "C’est maintenant qu’on doit changer de paradigme. Les lignes aériennes constituent un modèle dépassé. Les effets d’une ligne enfouie avec courant continu seraient minimes. Quand on sait qu’il y a 800 alternatives au tracé provisoire, c’est aujourd’hui qu’il faut faire entendre la voix des électrohypersensibles. À ce titre, l’avancée est assez positive. Avant, on n’en parlait pas. C’est comme si l’électrohypersensibilité n’existait pas. Aujourd’hui, l’agenda politique s’impose à nous. L’électrosensibilité n’est plus un gros mot D’autant que le principe de précaution que l’on défend s’applique pour tout le monde. Pas uniquement pour des personnes qui ont conscience de déclarer des symptômes au contact de ces ondes, des personnes qui ne doivent plus être considérées comme marginales… "