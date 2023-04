Bagarre devant le ING de Mouscron: vol avec violence ou rixe entre conducteurs?

Trois individus sont poursuivis pour ces faits. Il s’agit de trois collègues, des ouvriers d’une société de transport routier mouscronnoise. Ils étaient venus tôt retirer de l’argent. "Leurs camionnettes étaient garées les unes à côté des autres, bloquant la circulation sur le parking. Quand l’un d’eux est sorti de la banque, je lui ai fait une remarque à ce sujet. C’est ainsi que les choses se sont envenimées ", explique l’homme qui a eu la cheville cassée. Il est le seul aujourd’hui à s’être constitué partie civile.

De la légitime défense ?

Les prévenus racontent une version tout à fait différente: "Monsieur est venu me demander combien j’avais retiré à la banque et s’est montré de plus en plus menaçant. Mon collègue nous a vus et est intervenu. Cet homme que je ne connaissais pas a alors sorti un objet de sa veste, on a eu peur et mon collègue lui a mis deux coups de poing et l’a maîtrisé au sol. Je me suis occupé de la personne qui l’accompagnait. Elle avait une barre de fer, je l’ai désarmée et lui ai porté un coup. Enfin, un second collègue est venu nous séparer et nous sommes repartis au bureau pour appeler la police. Finalement, ils sont venus à notre travail pour fouiller nos véhicules, pensant que nous étions armés ", a déclaré l’un des trois prévenus à l’instruction d’audience. Un autre a sous-entendu que l’objet que l’homme avait brandi pouvait être un taser, sans certitude.

L’avocat de la partie civile a dénigré les propos qui ont pu d’être tenus à la barre par les individus mis en cause. "On voudrait nous faire croire qu’ils ont eu peur et que mon client avait un taser, objet que je n’ai jamais vu en Belgique. Les policiers n’ont trouvé aucune arme sur Monsieur."

Ils risquent deux ans de prison

La victime a écopé d’une incapacité de travail de huit mois et demi, son avocat réclame des dommages moraux et physiques à hauteur de 10 000 euros.

La procureure du roi estime également que les faits sont établis, aucune arme ayant été retrouvée du côté des présumées victimes. La magistrate requiert une peine de deux ans de prison pour chacun des prévenus.

Les avocats de ceux-ci ont plaidé la légitime défense, et demandent donc l’acquittement. "Ces messieurs ont pu se débarrasser de leurs armes avant d’aller au commissariat porter plainte", ont-ils relevé..

La présidente du tribunal devra se positionner: s’agissait-il d’un vol avec violence ou d’une rixe entre automobilistes ? Elle rendra son jugement le 2 mai.