Le Tournai d’avant: de la poudre et un "palais" des gouverneurs dans le quartier du Château

La rue du Château avec le pignon du palais des gouverneurs anglais. ©EdA

Indispensable mais dangereuse

Depuis Crécy, l’artillerie s’est développée largement et, à son arrivée, le souverain anglais met à l’abri dans la grange de la rue des Engins (Ingers), entre autres matériels, pas moins de 500 tonneaux de poudre. Matière dangereuse s’il en est, Tournai s’en rend compte en 1745.

Travail bien fait pour cette poudrière comme en témoigne cette voûte de pierre appareillée. ©EdA

Pour la mettre à l’abri d’une part, de ne pas courir de risques, une poudrière est bâtie dans le coin Nord du site. C’est une bâtisse d’environ cinq mètres de diamètre, en forme générale d’ogive avec une seule entrée.

Ce qui la caractérise, c’est la solidité. Chargés en 1964 de déblayer le site de Saint-André entièrement dévasté par les bombes, les démolisseurs pensent utiliser la dynamite pour s’en débarrasser. Les charges sont placées, les mèches allumées, un bruit sourd.. Mais à part quelques pierres descellées, rien. C’est donc au bulldozer que la poudrière rejoint le royaume des souvenirs.

Poudre et palais au Château. ©EdA

Si la soldatesque n’est guère privilégiée en son quotidien, il n’en est pas de même pour les différents gouverneurs anglais, tous proches du pouvoir ; que ce soit Edward Poynings jusqu’en janvier 1515 ; William Blount, baron de Montjoie ; puis Richard Yerminham en fin 1516. Il leur fallait, dans le château anglais, un logis digne de représentants de leur souverain.

Plan de la façade du palais élevée sur la cour intérieure. ©EdA

S’élève donc, dans la rue du Château, à deux pas de l’église, pignon sur rue et façade sur large cour intérieure, un édifice que Poutrain qualifie de "palais". Doté "d’un étage avec combles aménagés, l’Hôtel des gouverneurs maintenait, dans un régime régulier et assez sévère, la tradition flamande avec ses pignons et lucarnes à gradins, ses grands combles élancés et son heureux mélange de la pierre et de la brique ; il empruntait un caractère particulièrement monumental à la majestueuse ordonnance de ses grandes fenêtres à doubles croisillons, régulièrement espacés. Tous les détails trahissent une main familiarisée avec la mouluration classique et préface le style de la Renaissance".

La poudrière derrière le mur d'enceinte avec l'église St-Nicolas en arrière-plan. ©EdA

Il abritera nombre de membres de grandes familles: les seigneurs de Nassau, de Lannoy, de Melun, de Florent de Montmorency, de Croy… La découverte du blason des de Lalaing (Charles est gouverneur en 1615) atteste d’une possible demeure de Christine de Lalaing, l’héroïne du siège de 1581.

Détails de la façade des gouverneurs, une noble architecture de l'époque. ©EdA

Changement total en 1667. Car les Célestines, exilées de leur couvent par la citadelle de Louis XIV, y sont logées et y construisent divers logis jusqu’à leur suppression par décret de Joseph II d’Autriche en 1781. Dès lors, la bâtisse sert à tout: on y cuit du pain pour les pauvres en 1815, elle est champ de manœuvres en 1831, local de l’association patriotique, infirmerie vétérinaire, et fin XIXe elle devient académie de dessin. Si on l’utilise, on ne l’entretient pas et elle se dégrade.

Des voix se sont bien élevées pour que ce remarquable témoin du XVIe siècle soit restauré. Mais une inspection minutieuse constata son impossibilité tant les fondations, enterrées à plus de 70cm du niveau rehaussé du site (pour le soustraire aux nombreuses inondations), étaient en piteux état. Il fallut se résigner. En 1892, l’hôtel des gouverneurs disparut sous la pioche.