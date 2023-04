Le Contrat flamand, par les Compagnons du Triolet (Moustier), à découvrir à Frasnes ce dimanche

Cette pièce très drôle, allie le comique de situation et les moments burlesques. Le rythme et l’intrigue soutenus embarquent les spectateurs dans un tourbillon de fantaisies et de rires. Avec, par ordre d’entrée en scène: Didier Barrez, Agnès Detournay, Pascal Diricq, Véronique Neukermans, Francis Jorion, Ann-Christy Delvin, Céline Delrue, Dominique Neukermans, Éloïse Wallemacq, Thérèse Cordier et Freddy Bertoux. Le précieux aide-mémoire, Quentin Jacobs

Réservations: 0471/38 58 23.