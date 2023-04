Electrohypersensibles: leur vie à l’écart (témoignages)

Aujourd’hui, la technologie nous entoure, rythme notre quotidien. Certains ne ressentiront jamais de symptômes ou de gêne, de leur naissance à leur mort. D’autres ont moins de chance. "Je ne supporte pas les ondes Wi-Fi, les lignes à haute tension. Au plus je suis au contact avec cette technologie, au plus je sens mon corps s’acidifier. C’est une sensation très spéciale."

Être électrohypersensible, c’est rivaliser d’ingéniosité pour se protéger. "Je sais que je dors mieux avec un tissu qui isole ma tête des ondes, et avec les bras au-dessus de mon front. Si je pars en vacances, je m’en vais systématiquement en caravane pour garder un minimum de contrôle sur les éléments qui m’entourent."

"Tout ce qui semble banal devient une épreuve"

Dans la région de Lessines, Virginie (prénom d’emprunt) a stoppé toute activité professionnelle en même temps que toute vie sociale. "Quand je vais au supermarché, je suis déreglée pendant 48 heures. Je mets deux jours pour ne plus sentir les effets de l’exposition aux champs électromagnétiques", avoue l’intéressé.

Elle était assistante administrative avant que la mécanique ne se grippe. "Une heure sur l’ordinateur et j’étais épuisée, je ressentais une sensation d’écrasement."

Deux ans après les premiers symptômes, on lui diagnostique une fibromyalgie. "J’étais malade de ne plus pouvoir travailler. Mais j’avais la sensation d’être brûlée en restant dans cet environnement. Dès que mon corps était trop exposé, j’avais un goût d’électricité en bouche."

Virginie passe chez plusieurs spécialistes, essaye des techniques de soin alternatives. C’est chez un kinésiologue qu’elle entend pour la première fois ce qu’elle n’imaginait pas. "Vous êtes allergique à la Wi-Fi et à toutes les ondes qui nous entourent." Un diagnostic qui la paralyse. "Il faut continuer à vivre, mais tout ce qui semble banal pour quelqu’un d’autre devient une épreuve. D’autant que les médecins qui prennent au sérieux ma situation sont assez rares. Dans un seul cabinet, j’ai discuté avec deux docteurs qui ont deux points de vue diamétralement opposés. Le premier est conscient de l’enjeu et des dangers d’une surexposition. Le deuxième m’a pris pour une foldingue (sic)."

Sa stratégie ? L’évitement. Une vie "en mode avion", comme l’explique une websérie réalisée par des personnes intolérantes aux ondes électromagnétiques.

Le corps se meut dans un environnement… de plus en plus saturé. "J’ai pensé à prendre mes valises et à partir loin de tout, plusieurs fois déjà… "

"Nous avons assez peu d’espoir"

Les électrohypersensibles ont-ils l’espoir de voir leur mal reconnu et pris au sérieux ? "Je ne me fais pas d’illusion", estime Éric. "C’est un handicap, mais qui ne m’empêchent pas de travailler. L’électrohypersensibilité restera toujours tabou car l’économie et l’industrie dépendent de la technologie. La 5G se déploie partout. De nombreuses revues médicales spécialisées parlent de la nocivité d’une surexposition. Le problème, c’est que les limites d’exposition aux ondes sont trop élevées et ne prennent pas en compte le cumul entre les différentes sources."

De son côté, Virginie estime aussi que le déploiement de la 5G est un sérieux frein à la reconnaissance de leur situation. Mais… "Le combat n’est pas perdu d’avance, car il y a de plus en plus de personnes qui ne supportent plus la technologie. Je suis sûre qu’il y aura de plus en plus de personnes qui développeront une intolérance, aux ondes électromagnétiques, à la pollution de l’air et à tout ce qui touche à la santé environnementale. Moi, j’étais droguée comme beaucoup de gens, aux écrans. La sonnette d’alarme a retenti très fort chez moi. Ce sera le cas pour d’autres. ".

Les dangers de la Boucle du Hainaut

Les incidences d’une ligne à très haute tension sur l’environnement proche et la santé publique sont officiellement dans une zone floutée, un no man’s land. Officieusement, les voix s’élèvent pour dénoncer les nombreux effets négatifs d’une telle installation sur la santé.

Nos deux intervenants ne résident pas près du tracé provisoire de la Boucle du Hainaut. Mais sur ce dossier particulièrement épineux, ils ont une opinion tranchée. "Pour les personnes qui sont directement concernées, et il y en a potentiellement beaucoup, c’est inquiétant ", estime Éric Wannyn. "Sommeil perturbé ou vertiges: les voisins de cette future ligne, si elle voit le jour, vont déguster. Pas tous évidemment. Mais pour certaines personnes, je crois qu’un déménagement serait la seule option… ", conclut Virginie.