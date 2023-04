Charles, le bourgmestre et Olivier Loin ont fait rire, chanter et pleurer au Conservatoire de Tournai (vidéo)

On a pu s’en rendre compte dimanche lors du concert qu’il a donné en la salle dédiée à ce type de prestation à l’étage du conservatoire de Tournai.

Les participantes à l’atelier chant du centre culturel de Leuze sont venues soutenir Olivier pour la chanson "Derrière les murs" en assurant les choeurs. ©Jeanne-Marie Vanderwinkel

Le chanteur tournaisien a repris les titres qui jalonnent son dernier album, Flagrant désir, avec, en guise de conclusion, une reprise accompagnée à la guitare acoustique de Derrière les murs, une chanson dédiée à ceux et celles qui sont aujourd’hui injustement emprisonnés quelque part dans le monde, tout simplement parce que leurs idées ou leurs actions ne plaisent pas aux dirigeants de leur pays d’adoption.

Une chanson qui a un écho particulier à l’heure où le Tournaisien Olivier Vandecasteele compte déjà plus de 400 jours d’emprisonnement arbitraire en Iran.

Les participantes aux ateliers de chant du centre culturel de Leuze ont quant à elles fait tout spécialement le déplacement pour assurer les chœurs sur cette chanson riche en émotions.

Les années 80 et Brassens en première partie

Avant qu’Olivier Loin n’investisse la scène, deux artistes ont eu pour délicate mission de chauffer une salle comble.

Charles est un jeune artiste de vingt ans bourré de talent, sensible et passionné des années 80. ©Jeanne-Marie Vanderwinkel

Charles, un jeune homme de vingt ans, bourré de talent et féru des eighties a interprété quatre reprises de ses idoles: Joe Dassin, Elvis, Garou et Nougaro. Nul doute que ce chanteur ferait se retourner plus d’un fauteuil rouge s’il participait à un télécrochet télévisuel bien connu.

La dégaine, le timbre, le regard et la justesse...il cumule ces qualités qui devraient lui permettre de se faire à l’avenir une (belle) place dans le milieu.

Quand il pense à… Il a osé!

Devinez à quoi il pense quand il pense à… Lulu ? ©EdA

Bien connu du public du karaoké des personnalités de Tournai, le second artiste qui assurait la première partie du show n’était autre que le premier magistrat de la cité scaldienne. Paul-Olivier Delannois a toutefois d’emblée précisé que, sur cette scène du Conservatoire, il ne serait pas "Monsieur le bourgmestre", mais, simplement, un homme qui vit sa passion pour la chanson française et, plus singulièrement, pour celles de Brassens dont il est un fan inconditionnel depuis très longtemps déjà. Cela, à une exception près pour une chanson qu’il a avoué détester par-dessus tout et qui a pour titre … Fernande.

Il ne s’est toutefois pas fait prier pour l’interpréter. Si l’on en juge par les applaudissements nourris dont sa compagne le gratifia à la fin de sa prestation, Polo n’a manifestement pas à craindre que les paroles de Brassens deviennent réalité...

Pour une œuvre humanitaire

Les bénévoles autour du président de l’ASBL Dominique Praet. ©EdA

Le bar était tenu par les membres de l’ASBL BPTG, présidée par Dominique Praet et qui développe des projets pour soutenir l’enfance déshéritée et orpheline, et les populations démunies des villages reculés en voie de développement au Togo-Ghana. Les bénéfices permettront notamment de soutenir le financement du centre de formation de Gati Agotou au Togo.