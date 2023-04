Le président de la Gilde Saint-Sébastien à Renaix est "fou" de tir à l’arc

La Tour de la gilde Saint-Sébastien fait plus de 24 mètres de haut. ©EDA

Le virus, il l’a attrapé très tôt. Au début, comme simple tireur. Puis, il deviendra président de la société de tir à l’horizontale en 1980, avant que son prédécesseur, le Dr Vandenbossche ne lui demande de reprendre le flambeau du tir à la verticale (et de la gilde) quinze ans plus tard. Rudy prendra son rôle très à cœur, fusionnant même les deux sociétés. Pendant cinquante ans, à partir de 1972, sa famille et lui ont tenu l’Auberge Saint-Sébastien, café-restaurant-hôtel – salle des fêtes – traiteur, dans une belle demeure qui avait vu naître le Dr Ovide Decroly, juste en face du Parc du Bruul. C’était le local de la gilde (en plus d’être celui de la Roue indépendante, qui organisait le fameux Critérium des As): "les Renaisiens ne disent pas “au Bruul”, mais “au Saint-Sébastien”… ".

La perche ouverte dans le Parc du Bruul. ©EDA

Trois perches voisines l’une de l’autre

En plein centre-ville, on se trouve presque dans un musée du tir à la perche vertical à ciel ouvert: il y a la perche ouverte dans le Bruulpark ; une "semi-ouverte" (avec une cage métallique qu’on fait monter pour entourer la perche au bout de laquelle se trouve la herse avec les cibles – coq, poule, canne et oiseau – à 27 mètres de haut et, contenir les flèches) et, enfin, cette perche couverte construite en 1956 à l’arrière de la villa. Il n’en reste que deux en Wallonie (dont celle d’Harchies, rendue récemment aux archers après sa rénovation), à peine un peu plus en Flandre. "On tire ici depuis 1486. La pelouse appartenait à un ancien président qui en a fait don à la Ville. Le premier kiosque était aussi aux archers. En échange, on peut tirer à vie, mais on ne le fait plus que deux fois par an, pour des questions d’assurances." Rudy a posé le même geste avec une partie de sa propriété, comprenant la tour et une nouvelle buvette – ou on pourra tirer à l’horizontale – que des membres du club sont occupés à construire, bénévolement, à l’emplacement de deux anciennes maisons ouvrières rasées. Il a vendu les deux autres lots, la villa rebaptisée Muzikids (pour accueillir des camps musicaux pour jeunes) et, le long de la rue Neuve Saint-Pierre, un tea-room devenu Den Bruul. "Je ne voulais pas que la gilde, qui a été créée au XIVe siècle (officiellement, elle a fêté ses 500 ans en 2011, mais serait beaucoup plus ancienne), disparaisse après autant de temps. Alors, j’ai fait cette proposition au bourgmestre."

La perche verticale semi-ouverte. ©EDA

À l’heure actuelle, tout le matériel de la société de tir est stocké dans la perche couverte, entièrement tapissée de bois à l’intérieur: "En 1956, quand le bourgmestre Soudan l’a vue une fois construite, il a dit: “c’est quoi ce machin tout noir ?” I ls ont trouvé un accord pour placer quatre fenêtres mais ça n’avait pas de sens, puisqu’elles sont condamnées par du plancher. Cet hiver, on recommence à tirer à l’intérieur. Il est temps qu’on reprenne parce qu’une tour qui ne sert pas se détériore."

L’intérieur de la tour, avec la herse. ©EDA

Quatre fois roi, mais jamais empereur!

D’abord réservé aux miliciens, le tir a l’arc est par la suite devenu activité de "loisir" ; notamment en raison de l’apparition de l’arme à feu. Au début, raconte Rudy, " on plaçait un bâton sur les ailes d’un moulin qu’on faisait tourner pour le faire monter. c’est de là qu’est venue l’expression “tirer sur une perche”. À Renaix, ça se passait au moulin de l’Ypréau, actuellement la place Guisset, qui était un carrefour entre les roues menant vers Audenarde, Lessines et Leuze. Les gens transportaient du lin dans des brouettes pour aller le laver dans la Dendre.

La nouvelle buvette en construction. On y tirera aussi à l’horizontale. ©EDA

Le jour du tir du Roi, une fois par an, c’est le perroquet (papegeai) qu’on doit abattre. Et c’est la seule fois où on place un obstacle: "Un jour, c’était un mannequin qui me représentait en cuisinier. Il portait une casserole. et les gars avaient décidé que celui qui touchait la casserole recevait une bière. Et c’est elle qu’on visait plutôt que la cible ! C’est le roi qui choisit. La prochaine fois, ce sera un bac d’Orval qui tourne… " On l’aura compris: à la Gilde, c’est l’esprit de camaraderie, la bonne ambiance qui prime: "Par le passé, on a toujours été payé en bière ! Généralement, au tir, les prix sont des assiettes et des couverts, mais je ne sais pas vraiment pourquoi ." On va saluer la statue de Saint Sébastien, le patron des archers . C’est un officier romain qui, s’étant converti au christianisme, a été condamné à mort. Ses soldats devaient l’exécuter, mais ils n’ont pas tiré dans le cœur, seulement dans des bras et dans la jambe . Et finalement, c’est de la peste qu’il est mort. Si vous voulez les noms des femmes qui l’ont soigné, je les ai. Je suis copain avec le Doyen. C’est lui qui m’a raconté toutes ces histoires…"

Bilingue, intergénationnel et mixte

Quand Rudy Van Driessche l’a intégrée, au début des années 70, la Gilde, qui a réuni à une époque jusqu’à 165 tireurs, en comptait encore une quarantaine. "Ça a commencé à fort décliner avec l’interdiction de fumer. Puis il y a eu les contrôles alcoolémie, ce que je comprends bien sûr, mais on aimait bien boire une pinte ou deux. Sans exagérer, parce que l’arc, c’est quand même une arme. Enfin, le Covid nous a porté un sale coup, en changeant les habitudes chez certains anciens. Et même auprès de plus jeunes, mais qui n‘étaient pas motivés alors, car un vrai de vrai n’abandonne jamais."

La villa est aussi la maison natale du Dr Ovide Decroly. ©EDA

Du 15 octobre au 15 avril, c’est le tir d’hiver, à l’horizontale, ensuite on tire à la perche, le samedi après-midi. La Gilde compte actuellement une vingtaine de membres, dont un quart de francophones (Ath, Ellezelles, Saint-Sauveur…) et huit femmes, ce qui avait longtemps été tabou selon lui: "On doit faire attention, ou bien elles vont nous dépasser…, sourit Rudy. Nous sommes bilingues, comme notre livre d’or, qui, depuis 1745, est écrit une fois en français, une fois en flamand. On retrouve les signatures des souverains belges qui sont passés. Il répertorie tous les rois et empereurs, le prix d’un tir… On sait même ce qu’ils ont mangé."

À Renaix, chaque tendance politique avait sa perche couverte. La Gilde Saint-Sébastien réunissait plutôt les notables, de tendance libérale. Le lundi, ils se réunissaient à 16 heures, pendant que les ouvriers travaillaient encore. pas question de se mélanger. Aujourd’hui, tout cela est bien loin. De 18h à 20 h, c’est la "huitaine" et les novices y sont les bienvenus. On peut venir s’essayer au tir.

La deuxième perche couverte de Renaix (elle n’est plus utilisée) dans le Parc Lagache. ©EDA

Un arc de bonne qualité coûte entre 1 000 et 1 200 euros: "Mais attention, ce n’est pas pour autant qu’on tire bien. ce qui compte, c’est l’œil et le bras. Les jeunes pensent qu’ils vont tout abattre, mais les vieux ne se laissent pas faire. Notre membre le plus âgé, Romanus Delhuvenne, avait 79 ans quand il est devenu roi pour la première fois. Il tirait depuis 50 ans et ne l’avait jamais été. On a fait une fête énorme. Au tir, tu es seul, et ce qui compte, c’est que l’oiseau soit en bas. Comment tu as fait, cela ne nous regarde pas. C’est le tien ! Les anciens n’ont pas de problème avec ça."

En 1976, Rudy a reçu le titre d’empereur des Flandres à Berchem, alors que personne ne le connaissait: "Tout le week-end, j’étais dans mes cuisines et n’avais pas le temps d’aller tirer. Quand on est roi trois fois de suite, on devient empereur. J’ ai été roi deux fois consécutivement à deux reprises. Une fois, j’ai failli devenir empereur. J’avais dit tout l’hiver que je toucherais l’oiseau du premier coup, et paf, c’est ce que j’ai fait, mais il n’a pas été éjecté. Le vent était contraire et il ne s’est jamais détaché. Après, c’était au tour de mon fils Hendrick de tirer. Il ne voulait pas, je lui ai dit de le faire… et il l’a eu. Il avait peur que je sois fâché…"

Le monument à saint Sébastien, devant la villa. ©EDA

Respecter le folklore et les traditions, c’est la seule manière de permettre à la gilde de survivre pour le Renaisien. "J’ai réussi assez bien là-dedans. On a une tenue, une chemise avec un écusson, un collier, des médailles… Même les jeunes accrochent à cela. L e jour du tir du Roi, qui a lieu le dernier samedi de juin, le dernier souverain nous reçoit chez lui. On mange et on boit un peu. Après le repas de midi, on va saluer le monument à Saint-Sébastien devant la villa (il porte le nom des membres de la confrérie morts pour la patrie), puis on tire."

Pour Rudy Van Driessche, la relève est assurée: ses deux petites-filles, Laura et Larissa, pratiquent le tir à l’arc. Elles ont même été championnes d’Europe chez les jeunes.