Attention, circulation modifiée pour Festy-Pâsques à Bléharies

La 32 édition de cette manifestation devenue tradition dans la région, implique l’adoption de diverses mesures visant à assurer la sécurité des très nombreux participants attendus sur le site.

Vous en trouverez le détail ci-après:

- Du samedi 8, à 8 h au lundi à 23 h, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h à la Rue du Cimetière dans la partie comprise entre la Rue des Zelvas et la résidence Brunehaut ;

- Du samedi à 8 h au lundi à 7 h, la circulation des véhicules est interdite dans la résidence Brunehaut. L’accès et la sortie se feront par la rue des Zelvas ;

- Du samedi à 19h au dimanche à 7 h, et du dimanche à 19 h au lundi à 7 h: la circulation des véhicules est organisée en sens unique depuis l’entrée carrossable du stade Saint Albert jusqu’à la Rue des Six Chemins, sens autorisé rue du Cimetière vers rue des Six Chemins. Une déviation sera mise en place.

- Du samedi à 8 h au lundi à 23 h, la rue des Zelvas est placée en sens unique, sens autorisé rue du Cimetière vers RN507.

- Du samedi à 8 h au mardi à la même heure, le stationnement des véhicules est interdit: dans la Rue des Zelvas (côté gauche en descendant), dans la Rue du Cimetière depuis la Rue des Zelvas jusqu’à l’entrée du Stade Saint-Aybert (côté cimetière) et dans la résidence Brunehaut (sauf riverains).

Bref, comme on dit dans ces cas-là, regardez bien les panneaux et... respectez-les.