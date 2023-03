Un tiers des 504 sans-abris dénombrés à Tournai ont un passé en psychiatrie

Trente-trois organisations ont permis, à Tournai, de réaliser l’étude de terrain.

Ladite réflexion pourra se nourrir des résultats d’une étude réalisée en 2022 par des équipes de recherche (UCLouvain et KU Leuven) avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin. Celle-ci a consisté à dénombrer les personnes sans-abri et sans chez-soi dans plusieurs villes de Belgique, dont Tournai. "Ces dénombrements ont pu avoir lieu grâce au courage politique et à la collaboration des autorités locales concernées qui ont accepté de s’exposer", indique Caroline George.

Trente-trois acteurs de terrain sont allés jusque dans des squats et dans des tentes, partout où les sans-abris se trouvent. "Car au quotidien des travailleurs sont en contact avec ce public", indique Quentin Ervyn, président du RSUT (Relais social urbain de Tournai). Qui souligne l’importance de disposer de chiffres clairs par rapport au phénomène. "Qu’on soit commerçant, travailleur social ou travailleur en rue, on a chacun une vision un peu différente du sans-abrisme. Avoir des chiffres clairs peut permettre un dialogue entre acteurs. Surtout qu’accompagner une situation de sans-abrisme n’est pas sans difficultés ni sans tensions parce que les gens vivent au quotidien de grandes difficultés sans perspectives".

Beaucoup de vécu en institutions

À Tournai, un quart des 504 personnes dénombrées (68% d’hommes) sont hébergées chez des parents, des amis ou des tiers ; 24% sont dans un foyer d’hébergement (maison d’accueil, logement de transit, etc.) ; 20% dans des lieux non conventionnels (une tente, un garage, un squat, etc.) ; et 10% en institution (ILA, santé mentale, prison, aide à la jeunesse, etc.).

Les auteurs de l’étude relèvent, outre la "situation transfrontalière de la commune" et "une grande implication des services de terrain", la présence relativement importante de personnes ayant un passé en institution. Il s’agit en premier lieu d’un séjour en institution psychiatrique, puis en prison et dans une institution d’aide à la jeunesse. La proximité des institutions est déterminante comme on peut le constater tout particulièrement à Tournai: 31,9% des personnes concernées ont un passé en psychiatrie, 26% ont un passé en prison, et 11,3% en aide à la jeunesse.

Martin Wagener (UCLouvain) relativise le stéréotype du sans-abri qui serait quasiment toujours un homme isolé, frappé d’assuétudes, une cannette à la main. "Des familles sont durement touchées par le phénomène". Il souligne cette particularité tournaisienne: "Il y a peu de villes moyennes autour de Tournai, beaucoup de personnes sont donc issues de communes voisines où il n’existe pas énormément de possibilités d’accueil".

Des problèmes de santé

Les problèmes de santé mentale et d’assuétude sont frappants dans le monde du sans-abrisme, seule une minorité des personnes concernées (24%) n’aurait aucun problème de santé. Tournai n’échappe pas à la règle. 38% des personnes sondées ont un souci d’assuétude, 24% ont un problème de santé mentale, 14% ont des problèmes de santé chronique.

Autre constat marquant: un sans-abri sur quatre ne dispose d’aucun revenu: ni revenu du travail, ni revenu informel, ni revenu de remplacement ou allocation. "Il n’ont rien, absolument rien, ils dépendent de la solidarité."