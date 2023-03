L’impact du contournement de Renaix limité pour les communes wallonnes voisines ?

Un tunnel de 2000 mètres

L’alternative dite "plus G4" avec un tunnel percé sous la colline du Schavaart est privilégiée, parce qu’elle assurerait une meilleure mobilité dans la région, séparant au maximum le trafic local et celui de transit. Partant de Maarkedal. la nouvelle N60 passerait sous la colline du Schavaart (du côté de la Cruche) via un tunnel percé de deux kilomètres, jusqu’à la rue de la Chapelle à Renaix. De là, le tracé suivrait le sud en direction de la Wallonie, rejoignant ‘t Rosco (le centre sportif, avec la piscine, le terrain de football du club local…) et la ZA Pont West par la rue du Soleil (là où se situe le magasin Hubo). La jonction avec l’actuelle N60 est le point de départ de la liaison est-ouest qui prendra la forme d’une voie de contournement en passant au sud du centre, et en traversant la vallée du Rieu Saint-Martin vers la zone industrielle "Petite France" ( Klein-Frankrijk). En cours de route, elle croise la chaussée d’Ellezelleset la chaussée de Ninove. Le plan prévoit des liaisons cyclables longeant la voie de contournement sud, des passages souterrains pratiques sous la nouvelle N60 et le raccordement de pistes cyclables à celles existantes, afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et le confort des déplacements à vélo dans les Vlaamse Ardennen.

Avis positif pour Frasnes

Du côté des communes wallonnes limitrophes, on se demande si le projet aura des répercussions. Ainsi, lors du dernier conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing, Didier Verdoncq (Écolo) et Michel Delitte (HC) ont interrogé la majorité car "le trafic va augmenter de façon considérable sur la N60 – qui serait élargie à certains endroits – notamment devant l’école de Dergneau et celles d’Anvaing." Pour l’échevin Sébastien Dorchy, "l a rue Chapelle Planchon à Saint-Sauveur sera la plus proche du contournement, mais la dernière maison concernée est à plus de cent mètres au moins du passage qui rejoindra la N60 du côté de La Camargue, mais toujours du côté néerlandophone. Il n’y aura pas à proprement parler d’incidences sur le territoire. Par rapport au charroi, l’agent du SPW lui-même dit que la N60 est loin d’être saturée côté frasnois ; je ne vois pas comment on pourrait s’opposer à ce contournement, qui est une bonne chose pour nos voisins." M. Delitte, estimant la réponse très légère, propose qu’on invite le bureau d’études à venir présenter le projet en commission.