"Le boni des exercices antérieurs fond comme neige au soleil sous l’effet des ponctions effectuées par les différents gouvernements", a expliqué Roger Vanderstraeten.

"Il est nécessaire de se reconstituer un bas-de-laine et nous avons fait le tour de nos terrains qui sont à bâtir pour en mettre en vente cinq au cours de cette année."

Un rapport d’expertise et une estimation des parcelles visées ont été effectués via notaire. Deux terrains sont concernés rue du Fraity à Bernissart (84 080 € et 57 600 €), un rue Saint-Brice à Ville-Pommeroeul (73 800 €), un rue Florian Duc à Blaton (55 000 €) et un rue du Marais à Bernissart pour environ 300 000 €.

Une occasion perdue pour réaliser un parking ?

Anne-Marie Savini (opposition) s’est prononcée contre la vente du terrain rue Saint-Brice à Ville-Pommeroeul. "Le village se développe très bien et la commune peut même y faire l’économie d’une salle puisque le foyer Saint-Brice est géré par le doyenné. Par contre, nous avons un problème. Nous n’avons ni de grande place, ni de places de parking en suffisance, lorsqu’il y a des cérémonies à l’église ou des réceptions au foyer Saint-Brice. Ne pourrait-on pas prévoir, plutôt que de vendre cette parcelle, l’aménagement d’un parking ? Ceci solutionnerait beaucoup de problèmes."

Anne-Marie Savini a demandé à la majorité de réfléchir à la question et de reporter le point. Un souhait qui n’a pas été exaucé. Le bourgmestre a avancé une possibilité. "Tout ça n’empêche pas le doyenné d’acheter ce terrain."

La conseillère est dubitative. "Il faut en avoir les moyens."

Le bourgmestre n’a cependant pas totalement fermé la porte à un partenariat avec le doyenné.