La cloche du chasseur de mines Tournai sera exposée durant un an dans la cité des 5 clochers (vidéo)

Si nos confrères flamands auront sans doute été déçus de ne pas pouvoir assister à la mise à l’eau en direct du bateau - cette opération avait eu lieu sept jours plus tôt afin de bénéficier d’une grande marée rendant la descente du navire depuis l’ascenseur plus aisée - les Tournaisiens qui accompagnaient Ludivine Dedonder, la ministre de la Défense, Tournaisienne elle aussi, n’ont quant à eux pas bouder leur plaisir.

Les équipes de la société responsable du chantier, Belgium Naval & Robotics, un consortium regroupant Naval Group et Exail (anciennement ECA Group), avaient, en effet, concocté un événement spécifique pour les représentants de la cité scaldienne. Soit, la pose sur la quille du Tournai, le second des six navires belges qui sortira des ateliers bretons.