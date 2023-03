Benoît Breyne, Cominois d’origine, devient directeur général du CPAS de Tournai

Cette nomination intervient après une procédure initiée il y a quelques mois, depuis l’accession à la retraite de Luc Leroy. L’appel a été lancé en septembre 2022. Treize candidatures admissibles ont été enregistrées, dont neuf par recrutement et quatre par mobilité (des personnes qui occupent déjà des fonctions de directeurs généraux). M. Breyne a émergé à l’issue des épreuves orale et écrite: il a été classé en première position par un jury indépendant. "Je m’en réjouis, parce qu’à travers sa désignation, je vois l’avenir de l’institution à laquelle j’accorde beaucoup d’importance", indique Isabelle Defroyennes, qui a assuré la transition comme directrice générale faisant fonction ces dernières années, et qui, comme première directrice, épaulera le nouveau directeur général.

Lætitia Liénard a tenu à la remercier au nom du conseil de l’action sociale. "Isabelle a commencé sa carrière ici, au sein du service social, en 1986. Elle a été directrice du service social, elle a fait grandir ce service social et au moment où le CPAS a vécu des moments très difficiles, Isabelle a toujours été un pilier de l’institution. Elle a été remplaçante du directeur financier et plus récemment elle a occupé le poste de directrice générale ff avec brio. Je la remercie du fond du cœur".

Depuis 2019 au côté de la présidente

Cominois d’origine, âgé de 47 ans, juriste de formation et Tournaisien d’adoption, Benoît Breyne connaît bien les rouages de l’administration publique. Depuis l’an 2000, il a exercé plusieurs fonctions au sein du Service public fédéral intérieur (SPFI). Il a également, entre 2004 et 2007, été conseiller au sein du cabinet de la ministre Christiane Vienne (Action sociale et santé). M. Breyne a rejoint en 2019 le cabinet de Lætitia Liénard. "Il connaît bien notre CPAS, tous les enjeux et les défis auxquels nous serons confrontés dans les années à venir".

Le nouveau directeur général entouré de la présidente et de membres du conseil de l’action sociale.

Le nouveau DG se dit encouragé par le vote unanime lors de sa désignation. Car il connaît l’ampleur des défis à relever. "On a tendance à oublier que c’est une institution avec près de six cents collaborateurs qui offrent une grande variété de services. Parmi mes priorités, il s’agira de mener à bien des projets déjà mis sur les rails, comme la nouvelle maison de repos Le Moulin à Cailloux et le déménagement du home Valère Delcroix. Les synergies avec la ville, déjà importantes, seront renforcées et de nouvelles apparaîtront pour effectuer des économies dans le contexte financier difficile actuel. La politique d’insertion socio-professionnelle et la poursuite de l’audit logements, avec la rénovation de logements, sont aussi des axes prioritaires". Le recrutement sera un des défis auxquels le CPAS devra s’atteler, rappelle-t-il. "On connaît les difficultés actuelles pour recruter des travailleurs sociaux, des infirmières… Il y a une réflexion à mener sur une politique de ressources humaines destinée à améliorer le bien-être au travail et maintenir en service le personnel actuel".