Rhénium, par amour du CrossFit et de Tournai

Lui était électricien/automaticien, elle est institutrice à Péruwelz pour quelques mois encore. Rien ne les prédestinait à ouvrir leur salle. "On faisait du CrossFit à Marquain. C’est là qu’on s’est rencontrés. Au fur et à mesure, on avait commencé à donner des cours là-bas. Quand la salle a fermé, plusieurs pratiquants nous ont demandé de rouvrir quelque chose. On y a réfléchi. En attendant, on a même donné des cours en plein air au Grand Large de Péronnes. Là, on a continué à nous pousser. Puis on est tombés sur le bâtiment (à la rue Lefebvre-Caters) et cela a tout lancé. On a tout préparé sans savoir vraiment où on allait. On n’était que quelques-uns au départ en octobre 2022. Mais désormais, on compte déjà plus de 200 adhérents."

Casser cette image brute

Véritables passionnés de leur discipline, les deux responsables veulent avant tout détruire l’image négative que peut avoir le CrossFit. "Mathias faisait déjà de la compétition depuis quelques années. J’ai fini par suivre après la perte de mon papa. Le sport est devenu mon exutoire. On s’est tous deux formés pour suivre au mieux nos adhérents. On veut vraiment casser cette image de brutes qui colle aux pratiquants. Dans notre salle, beaucoup sont arrivés alors qu’ils n’avaient jamais fait de sport. L’avantage du CrossFit, c’est que cela mélange plusieurs disciplines. Ce sont aussi des mouvements fonctionnels qui sont utiles pour la vie de tous les jours. On cible moins un muscle par séance comme on peut le faire en musculation. Ici, on travaille à chaque fois l’ensemble du corps. C’est ce qui plaît également."

Preuve que la discipline possède des bienfaits non négligables, la salle a créé des partenariats avec des écoles comme le collège Notre-Dame de Tournai. Si vous voulez la découvrir, il vous suffit de pousser une fois les portes de Rhénium CrossFit qui est ouvert… sept jours sur sept ! "On propose un accès libre mais aussi des cours à plusieurs moments de la journée. Cela se fait à chaque fois à douze maximum afin que l’on puisse suivre au plus près. Surtout les nouveaux. Le but principal, c’est la santé de chaque adhérent et qu’il se sente mieux dans sa peau." En voilà une bien belle philosophie.