Neuf brasseurs à découvrir aux BrassiCollines 2023

Le comité a subi un petit remaniement avec le pas de côté de Manu: il réunit aujourd’hui François, Thomas, Jérémy, Théo, O’Bryan et Sébastien. Parallèlement aux dégustations, il n’y aura pas d’autres animations pour cette année de transition: elles reviendront en 2024. "Mais les brasseries invitées mériteront, à nouveau, le détour", assure le Mauldois Sébastien Raedt, dit Pik a, qui a intégré le staff d’une organisation dont il avait toujours été fan, appréciant sa convivialité et l’aspect "découverte". Car il existe une condition pour participer à BrassiCollines, précise le Frasnois Thomas Devos, un autre membre du comité: "n’être jamais venu ou avoir des nouveautés." Ce sera le cas de la Brasserie du Borinage, qui proposera d’ akater ses craft pintesaux noms souvent déjantés comme Ramborinage, Baraque, Carte jaune, Urine, Sunlight des Tropiques, Fat’Grisou, Canopée ou autre Mulet Pils.

Un vrai tour de Belgique

Parce que la conjoncture n’est pas favorable pour les petites entreprises artisanales et qu’il faut aussi concilier avec des "événements" imprévus, neuf brasseries (et pas douze, comme c’est le cas habituellement), dont deux flamandes et une bruxelloise, seront présentes à Anvaing: Hoppy (Soignies) ; Obaa Beer (Schaerbeek) ; la Brasserie du Bois des Prisonniers, (Erbisœul), voisine de la Wallonie picarde, qui a sorti une Tu la bois sans soif ; la Brasserie du Borinage (Frameries) citée plus haut ; Fantastiek Brewing (Ans) et sa Kwik Taste ; Babeleir (Loyers) ; La Solution (Gembloux), avec sa G redine ; la Brasserie Vicaris (Dendermonde) et la Brasserie Wilderen (Wilderen), qui se double d’une distillerie. Pour accompagner toutes ces découvertes brassicoles, on pourra se procurer des assiettes apéritives constituées de charcuterie et/ou fromage à base de bière et, en plat, déguster des "boulettes sauce à la bière".

De belles surprises en perspective !

Maison de village, drève du Château 1 à Anvaing, le samedi 1 avril de 14h à 23h et le dimanche 2 avril de 11h à 19h. Entrée libre (6 € pour le galopin et deux jetons de dégustation). Dégustation: 1,80 €/jeton