Le Tournai d’avant: une redoute au quartier du Château

Le préparateur avait son atelier dans une canonnière, près des armes qu’il devait entretenir. ©ÉdA

Mini-forteresse

Force est de remarquer que l’Anglais utilise fort bien, et à moindre coût évidemment, l’enceinte communale du XIIIe qui, du pont des Trous, vient buter contre cette énorme et neuve tour que les autochtones n’appelleront jamais que "Grosse Tour". De là, une muraille renforcée de talus de terre, cantonnée de tours avec artillerie, pourvue d’un fossé, rejoint en droite ligne l’Escaut (rue des Meules, J. Hoyois à ce jour) ; elle suit ensuite la rive droite du fleuve avec une identique configuration jusqu’au pont des Trous dont les abords sont largement fortifiés. Encore faut-il s’y connaître en fortifications pour être efficace, ce qui n’est pas le fait de Lord Montjoy qui a succédé à Poynings. En novembre 1515, le mur face à l’Escaut n’a que huit pieds de haut et il faut tout le savoir de William Payne pour réparer les erreurs et avancer l’ouvrage.

Le musée des armes avait dans la grosse tour, un décor remarquable mais l’humidité suintant de la voûte posait de sérieux problèmes aux collections. ©ÉdA

Lors de reprise en 1916, Payne énumère les matériaux utilisés, la plupart locaux. Les grés viennent de Douai et Valenciennes. L’ampleur du projet dépasse toutes les estimations, d’autant que Tournay refuse de coopérer. À part cet accord du 4 avril 1517 sur une aide matérielle et humaine durant six mois. C’est alors que l’évêque Chamberlain et Henry VIII préconisent de nouveaux axes de travail et des économies. Deux accès, l’un au sud vers la ville, l’autre au nord près de la porte du Bruille.

La garnison de 400 hommes d’armes s’installe dans une forteresse encore inachevée le 29 septembre 1517.

La salle du niveau inférieur, encore inutilisée par le musée, sert un peu de débarras. ©ÉdA

La clef de voûte du système défensif est cette tour d’angle, dite "Tour Henry VIII" ou "Grosse tour". Haute de 21 mètres, d’un diamètre de 27 mètres, elles munie d’une toiture conique, s’appuie sur des murs de 6,95 mètres à la base et formés, au sud, de calcaire tournaisien, au nord, d’un appareillage de pierre locale et de grès. Leurs assises y étant reliées par des agrafes de fer. De quoi résister à cette époque, à l’artillerie de tout ennemi.

Deux salles. L’une sous le niveau du sol (en terre battue) et de style classique. L’autre au-dessus en style Tudor où se logent les trois canonnières. Elles sont reliées avec l’entrée et la plateforme par un escalier dans l’épaisseur du mur chichement éclairé par une petite baie. L’accès direct au chemin de ronde s’y effectuait vers le Viaduc.

Salle du sous-sol avec ses lourdes arcades et les piliers de soutènement. ©ÉdA

Le 9 novembre 1518, Tournay revenait à la France par un traité entre Henry et François 1er. Et, sans avoir tiré un seul coup de canon, l’Anglais se retira le 9 février 1519.

Louis XIV construisant sa neuve citadelle au sud, les murailles sud et est (Hoyois et Escaut) furent alors abattues, et ses matériaux seront utilisés dans les quais.

On retrouve la grosse tour après 1863 dans la démolition de toute l’enceinte communale. Le 10 août 1883 est prévue "une vente publique à charge de démolir la tour Henry VIII". Pas d’amateur.

Lors de travaux sur le quai Sakharov, sont apparues les fondations des tours bâties sous Henry VIII. ©ÉdA

La Commission royale d’Art et archéologie l’a affirmée "sans valeur" mais la mobilisation des partisans de sa conservation provoque un revirement. Elle est classée le 10 juin 1963.

Elle avait servi de prison, elle devint musée en 1929. Mais parce qu’elles est trop petite, et trop humide, ses collections migrent vers la rue Roc St-Nicaise. Depuis, elle attend…