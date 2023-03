Un premier salon "La tendance est aux rondeurs" ce week-end à Mouscron

Trouver des vêtements adaptés à sa silhouette

"Il est difficile pour certaines personnes de trouver des habits à leur goût dans ces tailles, relève Matthieu D’Hondt, organisateur de ce premier salon intitulé"La tendance est aux rondeurs". Baignant dans l’univers des défilés et élections depuis 15 ans et étant moi-même mannequin grande taille, j’ai participé entre autres au salon"Rondeurs et bien-être"à Wattrelos. Cela m’a donné envie de proposer un rendez-vous dans le même esprit chez moi, à Mouscron. "

Dans sa ligne de mire, un objectif: faire venir 500 personnes ces samedi et dimanche à partir de 12h dans le hall expo ; des visiteurs que le Hurlu de 34 ans entend bien contenter. "Trois défilés sur scène sont prévus le samedi comme le dimanche, à 13h30, 15h30 et 17h30, avec des articles différents à chaque fois. Un coin enfants sera ouvert avec un château gonflable et un stand de grimage, pour que les plus jeunes ne s’ennuient pas pendant que les parents découvrent le salon. Les visiteurs pourront en outre trouver sur place un bar et de la petite restauration."

Pour chaque entrée, 1€ reversé à une association

Pour ce rendez-vous, l’entrée au Centr’Expo est fixée à 2€ (à régler en liquide) pour les plus de 12 ans. "La moitié sera reversée à l’association dottignienne"Le combat d’Augustine"qui lutte contre le cancer pédiatrique. L’idée étant d’aider une nouvelle association chaque année si ce salon est concluant et devient pérenne", sourit Matthieu D’Hondt, qui n’a pas ménagé ses efforts pour promouvoir, sur la toile et en rues notamment, ce qui constitue sa toute première organisation propre.

Samedi et dimanche de 12h à 20h au Centr’Expo, rue de Menin 475 à Mouscron. Paf: 2€ ; gratuit pour les moins de 12 ans