Celles : "Accepter l’enfouissement de la ligne aérienne, c’est dérouler le tapis rouge à la Boucle du Hainaut"

Mardi soir, les élus cellois ont décidé unanimement d’introduire un recours au conseil d’état suite à la décision du fonctionnaire délégué de la Région, à Mons, d’octroyer le permis d’urbanisme sollicité par Elia "sous réserve de respecter l’intégralité des instances sollicitées, mais ne prenant pas en compte les alternatives proposées", explique Michaël Busine.

" Accepter l’enfouissement, c’est ouvrir grand la porte et dérouler le tapis rouge à l’ édification de la Boucle du Hainaut ", estime Yves Willaert. Des propos que tous les élus partagent.

En novembre 2022, le collège avait émis un avis défavorable à cette demande de permis d’urbanisme. Avis que le fonctionnaire délégué n’a pas suivi.

"Pas le combat de Frasnes et l’Enclus"

"Plusieurs anomalies nous poussent à déposer un recours. Le futur tracé ne s’écarte pas assez des habitations", reprend le bourgmestre. "L’octroi de ce permis ne prend pas en compte la Boucle du Hainaut, donc pas non plus le cumul des ondes électromagnétiques. Tous nos arguments qui ont engendré notre avis défavorable ont été balayés d’un revers de la main par le fonctionnaire délégué".

Différence marquante avec la Boucle du Hainaut: ici, les communes ne montent pas toutes au front. Là où les trois bourgmestres de Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus et Celles évoquent à l’unisson leur aversion pour la ligne de 380 kV, seule la commune de Celles a déposé un recours concernant l’enfouissement.

"Jean-Pierre Bourdeaud’huy et Carine De Saint-Martin considèrent que le combat à mener est celui contre la Boucle du Hainaut, pas contre l’enfouissement de la ligne existante. C’est regrettable parce que nous aurions eu plus de poids avec deux autres communes à nos côtés, mais il faut l’accepter", estime le bourgmestre cellois. "On prend nos responsabilités."

À voir désormais si le Conseil d’État valide le recours déposé par la commune. "Nos avocats semblent plutôt confiants", conclut Michaël Busine…