A Mouscron, le Lions Club innove avec une exposition-vente, "Art 2 Serve"

De la peinture à la maille en passant par le dessin ou la sculpture

Cette dernière a pour ambition de toucher un public des plus larges grâce à la qualité d’œuvres contemporaines d’artistes à la maîtrise technique accomplie mise au service d’une passion qu’ils ne demandent qu’à partager. Elle se veut aussi diversifiée en regroupant de nombreuses disciplines. La mouvance entre peinture abstraite et figurative sera servie par les Mouscronnoises Olga Declercq et Sophie Deldaele, les Français Corentine Tiers-Devaux et Bertrand Delesalle et la Courtraisienne Linda Lacombe. Approche réaliste par contre dans les dessins de Pierre-Jean Verhoeven et d’Ilse Buysschaert, dont les reproductions de mobiliers sont si parfaites qu’on croirait des photos. Transition facile pour présenter la production de photographies couleurs et noir et blanc de la Bretonne Catherine Dressayre ainsi que les cyanotypes de Christine Bouquet. Ce procédé de tirage ancestral monochrome offre des photos d’un bleu du plus bel effet. C’est cette artiste lilloise qui assure cette fois la transition en nous amenant vers la sculpture dont elle domine toutes les étapes. Dans ce domaine aussi, qualité et diversité seront les maîtres mots avec des réalisations en des matériaux multiples: bronze pour Christine Bouquet, terre et porcelaine pour Nathalie Eeckman, bois pour Jacques Cossart et pierre bleue pour Bernard Larivière. La boucle sera complète avec la référence au passé textile de la région grâce aux tapisseries de haute-lice de Pascale Loiseau et la maille au service de la déco d’intérieur que proposera le styliste Gilles Werbrouck.

Toutes les œuvres sont à vendre !

On le constate: ce rendez-vous que fixe le Lions a été minutieusement préparé et offre une opportunité rare à tout amateur de découvertes, d’originalité et de beau, non seulement d’admirer mais pourquoi pas d’acquérir une œuvre puisque toutes seront à vendre. Ce pourrait être enfin l’occasion de découvrir les collections du MUSEF et d’ainsi plonger dans nos racines. Des visites guidées sont prévues les deux jours, à 11h et 15h (5€/adulte et 2€ pour les étudiants et enfants de plus de 6 ans).

Exposition-vente, samedi et dimanche, de 10h à 18h, au MUSEF, accès gratuit, parking accessible par les rues du Luxembourg ou de la Station.