À la gare de Tournai, les PMR ne sont pas près de voir le bout du tunnel

La SNCB a en effet décidé de ne pas réaliser cette rampe d’accès pratique pour les personnes à mobilité réduite mais aussi, de manière plus générale, pour les cyclistes et piétons.

"Le point le plus intéressant de ce projet de rénovation est supprimé", déplore Benjamin Brotcorne (Ensemble) au conseil communal de Tournai, lundi soi. Marie-Christine Marghem (MR) s’étonne de cette décision tardive prise dans un dossier préparé depuis des années. "Les études techniques ne datent pas d’hier et la SNCB découvre tout à coup des problèmes techniques".

Le tunnel sous voies devait être prolongé jusqu’au parvis de la gare. Cette idée forte du projet est malheureusement abandonnée.

Philippe Robert (PS), échevin en charge du dossier de revitalisation du quartier de la rue Royale, en est réduit à relayer l’information très laconique de la SNCB. "Dans le bâtiment de la gare, à l’endroit où devait être réalisé le tunnel, il y a un tas de contraintes techniques qui rendent impossible cette réalisation. On le sait depuis quelques semaines seulement. On ne peut pas obliger la SNCB à passer dans le bâtiment si elle ne le souhaite pas. Des conventions ont été signées par toutes les parties liées à ce chantier, mais comme pour tout permis, il n’y a pas d’obligation de tout mettre en œuvre ", explique M. Robert, chez qui on sent une certaine amertume. "Avec le TEC c’est beaucoup plus facile au niveau des discussions pour trouver des solutions".

Ne rien espérer avant 2032

À la question de Léa Brulé (Ensemble), qui demande si une autre alternative existe pour l’accès aux PMR et pour les vélos, la réponse est négative. "On a demandé à un certain moment d’installer un ascenseur dans le bâtiment pour accéder au passage sous voies", indique l’échevin. "Le problème c’est que les personnes en chaises roulantes n’arrivent quand même même pas à monter sur le quai. Pour descendre du train, il y a aussi 77 centimètres entre la plateforme du train et le quai. Même une personne âgée a des difficultés pour descendre et monter dans le wagon. Le collège attire l’attention de la SNCB sur cette réalité depuis longtemps. On nous répond que ce sera possible à l’horizon 2032. Ça veut dire jamais. Il est temps de se mobiliser ( NDLR: toutes les forces politiques du conseil) pour faire remonter les informations et pousser la SNCB à ce que les PMR puissent avoir accès aux trains à Tournai".

Pour relever un point plus positif, Philippe Robert fait remarquer que des solutions ont pu être trouvées pour les PMR à l’arrière de la gare, là où a déménagé la gare des bus le long du boulevard Eiosenhower, suite à des discussions avec le TEC. "Le tunnel sous voies n’est effectivement pas adapté pour les chaisards. Mais il y a un numéro de téléphone grâce auquel un taxi TEC peut vous prendre en charge et vous déposer sur l’arrêt temporaire qui se trouve devant la gare le long de l’ancienne gare TEC".

Et au-dessus de l’Escaut, il faudrait une rampe d’accès de 120 m de long

Inaugurée en 1964, la passerelle de l’Arche qui relie le quartier Saint-Piat au quartier Saint-Jean va laisser la place à une nouvelle liaison cyclo-piétonne. Lundi, le conseil communal a été amené à voter une modification du cahier des charges pour ce chantier: il ne stipule plus, désormais, qu’il doit être réalisé de manière à permettre l’accessibilité PMR.

"On parle ici d’une passerelle à trois millions d’euros, ce n’est pas une petite somme, je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas possible", indique Guillaume Sanders (MR). "L’accessibilité des PMR passe à la trappe, comme si les PMR seraient des variables d’ajustements budgétaires", déplore Dominique Martin (Ptb). Benjamin Brotcorne (Ensemble) s’étonne lui aussi du retrait de cette exigence.

Les vélos pourront plus facilement passer d’une rive à l’autre, mais pas les PMR. ©EdA

L’échevin Philippe Robert (PS) rappelle que, dès 2017, l’objectif était d’offrir une voie cyclo-piétonne digne de ce nom. "Les cyclos ne devront plus comme maintenant porter leur vélo, surtout quand ils sont électriques et donc très lourds: l’accès leur sera facilité, au moins grâce à une goulotte pour pouvoir pousser un vélo et monter les sept mètres de différence entre le niveau du quai et la hauteur du pont".

Mais un obstacle technique empêche de réaliser un ouvrage accessible aux PMR. "On a fait le tour du quartier avec les cinq candidats auteurs de projet (pour l’étude et le suivi de l’exécution des travaux), tous sont unanimes pour dire que ce n’est pas possible de faire monter des PMR à cette hauteur-là: il faudrait une rampe d’au minimum 120 mètres de long d’un côté et de l’autre" . "Si on arrive avec ce point aujourd’hui, c’est parce qu’on a justement tout essayé pour que cet ouvrage puisse être accessible aux PMR", insiste l’échevine Coralie Ladavid (Écolo). "Mais il faut se rendre à l’évidence: ça paraît impossible".

Il n’est pas non plus question d’installer un ascenseur, explique M. Robert. "La Région wallonne estime, à juste titre je trouve, qu’un ascenseur public, extérieur, à cet endroit, risquerait de subir des dégradations".