Bambooo: un laser game dédié à l’apocalypse à Houthem (Comines-Warneton)

Les quatre premières années d’exploitation ont été marquées par le Covid-19 ! "Nous avons eu des moments difficiles, mais l’on voit que le parc bénéficie d’une affluence en constante augmentation, précise Maxence. En tout, malgré une année et demie de fermeture et de restrictions, nous avons accueilli 75 000 enfants et organisé 1 500 anniversaires ! Parallèlement, nous avons placé 220 panneaux solaires pour tendre vers l’autonomie énergétique."

Pendant les deux périodes de confinement, les deux frères en ont profité pour créer de leurs mains un laser game dans les 200 m² de bureaux inoccupés. "Nous avons inauguré cette activité en août 2021. Le succès est au rendez-vous, mais nous ne pouvons pas y accueillir de grands groupes ! L’idée a alors germé de compléter nos activités, en plus des jeux et des trampolines, par un deuxième laser game plus grand !"

Un univers apocalyptique

L’idée se concrétise: un hangar de 650 m² est construit à partir d’éléments en partie existants pour accueillir des décors 3D à la fois réalistes et spectaculaires représentant une ville après l’apocalypse. "On peut y accueillir jusqu’à 30 personnes et l’on a souhaité qu’il y ait deux niveaux car c’est bien plus fun lorsqu’on se tire dessus ! Comme c’était le cas pour le premier laser game, nous avons travaillé avec une société des États-Unis, qui propose le top en matière d’équipement. Nous avons visité de 25 à 30 lieux en France, aux Pays-Bas et en Allemagne pour glaner des idées. Nous voulions mettre en avant le côté immersion dans la réalité pour que l’expérience soit la plus poussée possible."

C’est ainsi qu’ils ont acquis un vrai bus. "Déclassé, il a roulé en France et a parcouru quelque 800 000 km ! Nous l’avons complètement repeint. Une voiture se trouve également dans cette ville reconstituée après l’apocalypse. Elle est la réplique d’une vraie utilisée par une concession automobile."

Les deux frères se sont attelés à réaliser le décor eux-mêmes, alors que la peinture a été réalisée par un artiste français. Résultat: un univers à part entière pour une expérience plutôt originale. "Ce deuxième laser game représente un investissement de 500 000 €. On se réjouit que les banques nous suivent ! Nous développons aussi davantage le service restauration avec des hamburgers, de frites fraîches, des planches, des crêpes, des gaufres. En plus de mon frère et moi, l’équipe se compose de deux personnes à temps plein, un stagiaire et quelques jobs étudiants."

056 94 66 09.