À Montroeul-au-Bois, un inconnu était à la réception du colis

La mésaventure vécue par le Montroeullois circule depuis quelques jours sur un groupe FB local. Au départ, un simple appel envoyé à la communauté: "Quelqu’un aurait-il vu mon colis ?" C’est un grand classique des groupes sociaux: lorsque les voisins n’ont pas reçu le colis attendu, lors d’une absence lors d’une livraison, on se dit qu’il a peut-être été déposé un peu plus loin. Énormément de sites spécialisés dans le commerce en ligne n’hésitent plus aujourd’hui à procéder de la sorte pour gagner du temps.