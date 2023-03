Poé’Vies: le temps s’est fait poème à Mouscron

De l’écolière à l’aîné

Cent gagnants ? "Oui, c’était notre défi, répond Marie Den Baës. Le concours, international et gratuit dès son lancement, a reçu cette année 649 candidatures. Le thème du temps s’est décliné sur tous les chemins, ceux de la météo, ceux du temps qui passe, ceux qui vont de l’enfance à l’âge mûr. Il a fallu un gros travail de lecture et de sélection, le jury a pris le temps de le faire et de se rassembler des heures pour décider. Des enfants, des jeunes et des adultes de vingt-neuf pays ont participé à ce challenge ouvert à tous. Et la publication du recueil a été financée par le crowdfunding et des sponsors."

Sur scène, samedi soir, le pianiste Florent Richard a assuré l’accompagnement musical des récitants Marine Claeys, Jean-Michel Leleu, Stéphane Hardy et Marie Den Baës. Tirés au sort, étant donné la vaste sélection, plus de trente poèmes ont été lus. Entre les interventions, Samir Barris et ses musiciens Margaret Hermant (violon, harpe) et Nicholas Yates (contrebasse) ont offert un récital de "grands classiques" chantés: Ronsard, Mallarmé, Hugo, Vian… ainsi que de superbes chansons de Samir Barris, "Fin d’été", "Lendemain de veille"…

La poésie circule de la scène au public, le temps s’arrête ou cavale entre lignes et partitions. Il y a de la place pour le silence bienfaisant comme pour des accords musclés, au cours d’une soirée où se rejoignent des écrits venus de loin (le Canada, la Réunion, la Guyane, l’île Maurice, le Maroc, la Suisse…) et de Wallonie picarde. Marie Den Baës a souligné l’implication importante de quelques enseignantes (Stéphanie Baudoin et Marie Favier, des Frères Maristes de Mouscron ; Charline Maton, de Don Bosco Tournai) qui ont guidé leurs élèves vers un succès mérité.

Aujourd’hui, la poésie s’offre dans un recueil de cent poèmes. "Le temps passe lentement ou file comme le vent", écrit l’écolière Prunille Couturiaux (Froyennes). "Les cicatrices sont vivaces/Aucun souvenir ne les efface", c’est la fin du texte de Maria Benyacoub (Mouscron). Rémy Corbonné (Dottignies) souligne que "Le temps peut se remplir de voix sombres". Arthur Corbeau (Tournai) interroge le genre du temps: "elle/comme une comète tombée sur la planète". Les nombreux jeunes auteurs partagent les préoccupations de très nombreux adultes, comme l’exprime Olivier Clinckemaillie (Le Bizet) qui convoque "de l’ancre bleue du temps ses semblables discrets".

Le recueil "Le temps" de cent poèmes (25€) peut être commandé à l’adresse concours poevies@gmail.com