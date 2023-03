Olivier Bogaert en conférence à la bibliothèque de Mouscron

Connu pour son investissement dans la lutte contre la criminalité informatique, Olivier Bogaert présentera une conférence de sensibilisation. Les participants pourront y découvrir les trucs et astuces permettant de surfer librement et de manière sécurisée dans le monde complexe du numérique. Habitué des émissions, Olivier Bogaert répondra aux questions et aidera le public présent à s’armer face aux dangers d’internet.