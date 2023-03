"L’esprit du Trèfle au Cœur n’est pas mort" : au Clovis, un bowling pour les personnes handicapées (photos & vidéo)

Jeudi matin, 72 joueurs et neuf institutions du secteur du handicap ont profité de la générosité des organisateurs du Trèfle au Cœur. "La course est en hibernation prolongée. Elle aura sans doute lieu en 2024 dans une formule retravaillée et avec de nouveaux partenaires", explique Christophe Grégoire.

Père fondateur de l’événement, le Mouscronnois ne voulait pas abandonner les différentes structures que le Trèfle soutient chaque année. "L’esprit du Trèfle n’a pas bougé d’un iota, même en l’absence de la course. Il est toujours dans nos esprits et on le prouve."

En 2019, toutes les institutions s’étaient déjà donné rendez-vous pour la première édition du bowling Trèfle au Cœur. Il n’y avait pas de raison qu’elles ne répondent pas à l’appel cette année. "Il a suffi d’une invitation par mail pour recevoir neuf confirmations", précise encore Christophe Grégoire.

La Cigalière (Dottignies), le Home Charles Vanneste (Estaimpuis), Le Village (Comines), Souris à la Vie (Blandain) & La Marelle (Tournai), Les Blés d’Or (Mourcourt), Les Heures Heureuses (Ath), Les Projets Montfort (Herseaux) et l’Espéranderie (Bon-Secours) se sont tous rappelés au bon souvenir du Trèfle au Cœur.

Des retrouvailles festives pour neuf institutions

Fidèle parmi les fidèles, le SAJA La Cigalière n’aurait loupé pour rien au monde ces retrouvailles. "Partager ce moment de rencontres et d’échanges, c’est capital pour nos structures. Il n’y a qu’à voir les sourires sur les visages pour le comprendre", avoue Sébastien Delecroix, le nouveau directeur de l’institution dottignienne. "Dans Trèfle au Cœur, il y a le mot cœur. Nous offrir gratuitement cette sortie est une bouffée d’air." Un moment suspendu aussi pour les huit joueurs des Heures Heureuses. "Depuis que les règles sanitaires se sont assouplies, on profite encore plus de ces sorties. Ce sont des moments privilégiés qui reboostent nos bénéficiaires", estime Maurine Brasseur, éducatrice pour la structure athoise.