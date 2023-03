La priorité est donnée aux carrefours et aux zones dangereuses. "Ce nouveau tracteur est équipé d’outils permettant de réaliser le travail plus rapidement et plus proprement", indique l’échevine des travaux, Laurence Barbaix.

Une nouvelle brigade a été constituée et est spécialement affectée à l’utilisation et à l’entretien de ces tracteurs destinés à la propreté dans les villages et la sécurité routière.