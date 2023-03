36% de cyclistes en plus comptés aux entrées de Tournai

Lors des deux comptages de février 2022, l’équipe affectée au comptage avait dénombré 824 cyclistes en moyenne chaque jour de comptage. En février 2023, ils étaient 1121. "L’élément clé de ce comptage, c’est une augmentation significative du nombre de cyclistes (+ 36% en faisant la moyenne des deux comptages) entre ces deux périodes hivernales", indique l’échevin de la Mobilité, Jean-François Letulle. "Il s’agit d’un résultat très encourageant qui nous place dans le sillage d’une ville comme Bruxelles qui connaît un véritable boum en la matière".

Comme pour le précédent comptage hivernal, le pourcentage d’hommes parmi les cyclistes est plus important (57%) et le pourcentage d’enfants plus faible (15%) que les comptages réalisés en mai et septembre depuis 2020.

Comme les autres années, les ronds-points de l’Europe et du Viaduc sont les points de comptage les plus fréquentés, devant le pont Notre-Dame.

Entre février 2022 et février 2023, le nombre de trottinettes est en augmentation: de 453 à 561.

Jean-François Letulle est convaincu que, en raison des nombreux projets d’aménagements en cours ou à venir en 2023 (abords du Pont des Trous, rue Royale, ouverture de quatre nouveaux tronçons RAVeL, Chaussée de Renaix, etc.), les chiffres vont encore évoluer positivement. "Je ne peux que me monter optimiste sur le fait que Tournai suit sa feuille de route et fait partie, même si on vient de loin, des très bons élèves en la matière".