La SNCB songe à supprimer des "petites" gares, quatre d’entre elles pourraient être en Wallonie picarde

Ce vendredi, nos confrères du Soir annonçaient qu’une vingtaine de "petites" gares ferroviaires risquaient d’être supprimées ainsi que certains trains "P" afin que la SNCB rende son offre plus efficace et plus ponctuelle. Les arrêts concernés sont ceux où très peu de voyageurs montent et descendent en semaine. Parmi les dix gares les moins fréquentées du lundi au vendredi, on retrouve quatre arrêts en Wallonie picarde : Callenelle avec en moyenne 11 montées en semaine, Maubray comptant 16 montées par semaine, Harchies 19 et Ville-Pommeroeul 20. Celles-ci pourraient donc être concernées par cette réforme du plan ferroviaire, mais la SNCB n’a encore communiqué aucun lieu concerné officiellement.