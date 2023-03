Deux dimanches par mois, les passeurs de mémoire vous ouvrent l’espace mémoriel des fours à chaux de Chercq

Déjà amoureux du site lorsqu’ils étaient étudiants, quatre amis l’ont acquis en 1997 et ont donné à la fondation qui le gère, un nom composé par la suite de la première syllabe de leur patronyme: Domino FA-vot, Éric MA-rchal, Quentin WI-lbaux et Mathieu WI-lputte. Depuis, la fondation Famawiwi a accueilli des administrateurs supplémentaires ainsi que des sympathisants et bénévoles qui se mobilisent pour donner aux fours à chaux une nouvelle vie, à travers l’organisation d’événements, d’ateliers créatifs, d’expos d’œuvres, dont certaines ont investi cet espace pour l’éternité.