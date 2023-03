La première Piste aux Espoirs, en 1988, à laquelle participent plusieurs passionnés issus du Cirque des Campeaux les incite ces derniers avec une poignée d’amoureux des arts du cirque, à jeter les bases de Mômes Circus, dès 1989.

Très vite, l’école de cirque diversifie ses ateliers et en 1990, Mômes Circus est reconnu par la Communauté Française comme Centre d’Expression et de Créativité.

Il occupe d’abord la salle de gym de la Ste-Union et de l’école Communale du Château qui s’équipe au fur et à mesure d’une infrastructure spécifique pour le cirque. Depuis 1998, il investit également une salle que l’on ne présente plus: La Fenêtre.

Avec plus de 150 inscrits, 12 animatrices et animateurs, 2 salles, l’école de cirque veut qu’enfants et adultes apprennent les différentes techniques sans esprit de sélection et de compétition.

Des pros sur la piste pour la 27e édition

C’est en la salle de la Fenêtre que nous avons suivi la répétition... ©EdA

Plusieurs jeunes artistes de Mômes Circus se sont orientés vers des écoles de cirque à temps plein dont l’École nationale de cirque de Montreal et l’ESAC (école Supérieure des Arts du Cirque) de Bruxelles, pour ne citer que les plus prestigieuses, et sont devenus professionnels.

Pour la 27e édition de la Piste aux Espoirs, plusieurs de ces pros et anciens, dont Xavier Sourdeau ( Truc et Cie), Xavier Bouvier et Benoit Devos ( Okidok), Clémence Gilbert ( ancienne partenaire d’ Amaury Vanderborgh), Chloé Vancompernolle Chloé, "Diane et Edouard" (Cie Odile Pinson), Edouard Cuvelier et Guy Waerenburgh, seront de la partie.

Des voyages au programme pour les jeunes circassiens

Les années Covid ont quelque peu mis à mal les échanges qu’entretient Mômes Circus avec d’autres initiatives similaires à l’étranger.

Un sacré sens de l’équilibre ©EdA

Cette année, l’ASBL renoue avec la tradition en inscrivant deux voyages au programme: les jeunes de l’école tournaisienne donneront notamment leur spectacle à Cannes le week-end du 27 mai où ils retrouveront leurs partenaires de l’école de cirque Piste d’Azur avec laquelle un échange a été mis en place. Les jeunes Cannois participeront au préalable à la Piste.

L’autre voyage emmènera des jeunes jongleurs tournaisiens vers l’Irlande du 29 juillet au 6 août, où ils pourront prendre part à l’EJC 2023, une convention européenne de jonglerie qui, chaque année, regroupe des milliers de pratiquants dans une ville européenne.

Demandez le programme...

Samedi 8 avril, dès 11 h: dans le cadre de la convention internationale de jonglerie TournaiBoulé, jusque 14 h 30, dans le parc de la Sainte-Union de la chaussée de Lille, divers workshops pour tous niveaux seront proposés par les professionnels Gaël Bernier (Esac et école de cirque du Doudou), François Blondiau (école du cirque de Bruxelles), Olivier Palmer (alias Olivier Caignart, Tournaisien et jongleur pro depuis 15 ans qui a notamment présenté son spectacle "Formidable" au sein du cirque du bout du monde), Priam Pierret (vice-président de L’international diabolo association de Taiwan), Isabelle Dubois (La boîte à plumes), Thomas (école de cirque du Brabant Wallon). Les participants aux ateliers handicirque sont également bienvenus pour cet événement et seront accueillis par Nathan Tack, leur animateur à La Fenêtre.

À 14 h 30, tous les jongleurs partiront en musique, vers la grand-place de Tournai pour voir le spectacle "78 tours" et participer à une compétition de sport jongle.

Retour à la Maison de la Culture, vers 18 h, pour une "battle de jongle". Et enfin, retour au parc de la Sainte-union, à partir de 20 h: présentation de "Qué Cirque - La Piste des Mômes", soit la carte blanche à l’occasion de laquelle les élèves de Mômes Circus auront l’occasion de partager la piste avec l’école de cirque "Piste d’Azur" de Cannes.

Organisé autour des réflexions citoyennes et des propositions artistiques et créatives des élèves, ce spectacle s’articulera autour de la thématique de l’eau et de l’écologie.

Dimanche 9 avril, de 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de la Culture: Cirqu’en Famille invite les parents et enfants à découvrir ou à redécouvrir les différentes techniques de cirque lors d’ateliers ouverts à tous dans le hall de la MDC.

Mômes Circus s’adresse aux enfants à partir de 2 ans et demi et aux adultes sans limite d’âge. Infos: mômescircus.be Tel.: 0476/25 46 96