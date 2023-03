Le Cabaret Wallon tournaisien retrouve le ponton

Deux mois seulement séparent ces trois séances de celles de janvier. Heureusement, l’inspiration était bien présente comme nous avons pu nous en rendre compte lors d’une répétition cette semaine. Humour, dérision et émotion sont comme habituellement au rendez-vous. Avec, comme on peut s’en douter, quelques thématiques qui ont fait l’actualité ces derniers temps, dans le monde, en Belgique, et bien sûr à Tournai: les péripéties du dossier de la rue Saint-Martin, la venue de Stéphane Bern lors de l’inauguration du pont des Trous, le quartier de la rue Royale, etc.

Pas de réservation pour ces spectacles. Pour y participer, il suffit de s’acquitter du prix d’entrée de 10€ ou de présenter la carte de membre (20 €) dès l’ouverture des portes, soit une heure avant le spectacle. Cette carte donne accès à tous les spectacles de l’année.

www.cabaretwallon.be