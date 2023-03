Un vent favorable a réuni deux "François" autour d’une BD

Mais la force, la direction et le gré des courants aériens sont imprévisibles: le vent l’emportera, tu vas où il te mène, et on y cherche toujours la réponse.

Pour faire une bonne bande dessinée, il faut d’abord une excellente histoire. Trois ans après la sortie de son premier album, Le Parapluie rouge, François VanDorpe, alias Chawa, a eu le nez fin en choisissant d’adapter Le nom des courants d’air, une nouvelle de l’auteur tournaisien – et homonyme de prénom – François Salmon, parue en 2017.

Une nouvelle vie

"Quand j’ai repris un peu la BD, je me suis dit qu’il me fallait des histoires. C’est tombé sur lui. Dans ce récit, il y avait de quoi raconter en images. J’aime bien le mouvement, que ça bouge, je ne pourrais pas dessiner deux personnes à table en train de discuter…", explique le poly artiste – et éditeur – installé à Brunehaut, dont le style, dit-il, continue à évoluer. "Il y a deux ans, François m’a proposé ce projet en m’envoyant trois planches déjà bien avancées. J’étais en réunion, et j’ai tout de suite retrouvé sur la première image celle que j’avais en tête en écrivant mon histoire Je n’ai donc pas hésité. Pour moi, il s’agit plus d’un cadeau que d’un “vol”, réagit l’écrivain qui a toujours aimé dessiner ( mais uniquement par plaisir, ajoute-t-il). J’étais super-content que cette nouvelle continue à vivre graphiquement. Un bouquin, ça meurt assez vite. Tu peux bien faire deux ou trois événements, des lectures… après sa sortie, mais quelques mois plus tard, c’est terminé, alors que ces histoires ne demandent qu’à exister, à être partagées."

La fin "avancée"

Le dessinateur et l’auteur se sont (re)vus à quatre ou cinq reprises pendant la réalisation de l’album. "François avançait en étant très fidèle à l’histoire. Je montais chez lui à vélo. Il avait envie de prendre son temps, mais en allant jusqu’au bout. Nous discutions alors quelques heures On a sucré pas mal de texte. Il y en avait facilement deux à trois fois plus au départ. Tout ce que l’image dit déjà, pas besoin de le raconter avec des mots. On a cherché à être plus direct, moins littéraire. J’avais impression d’apprendre sur le tas en voyant comment ça fonctionnait – ou pas, par essai-erreur. Je suis d’ailleurs certain que ça m’aidera aussi dans mon travail d’écriture, me forçant notamment à plus de simplicité."

La chute de la nouvelle originale n’était pas vraiment intéressante visuellement: "Nous avons gardé une fin qui, si elle s’incline plus tôt, nous convenait beaucoup mieux, mais où le courant d’air n’était pas présent. C’est pourquoi le titre a été changé." Les couleurs vives expriment la sensibilité de Chawa, qui a travaillé "sous le soleil", en privilégiant un découpage préalable et la distribution des cases page par page, en soignant ensuite le rythme ("Comment montrer que trois semaines se sont passées sur une seule page ? "). Son trait est sobre et précis, dans le style ligne claire cher à la BD belgo-française: "je cherche à mettre de moins en moins d’ombres, mais j’essaie aussi de jouer différemment. Trop réaliste, c’est embêtant, et je n’aime pas non plus quand c’est trop caricatural."

"A la Tombée du vent" est le deuxième album dessiné par Chawa. ©COM

Un autre projet en commun

Tous deux évoquent une relation constructive, des échanges enrichissants: "On réfléchissait, on se renvoyait la balle." François Salmon parle de chouettes moments de travail-plaisir, même si pour lui, le dessinateur a fait 97% du boulot "Les histoires que j’ai écrites, j’en ai des souvenirs visuels. Très précis, un peu comme si je les avais vraiment vécues. J’écris vraiment en me projetant tout le temps le film dans la tête", confie encore celui qui termine un premier roman qui s’appellera Les gens qui doutent.

Notre duo de François s’apprête aussi à publier une plaquette avec les sept histoires, illustrées par autant de tableaux, que l’auteur avait créées en 2021, pour la balade contée Panique aux musées, au départ d’œuvres du Musée des Beaux-Arts et du BAM montois.

De son côté, Chawa (qui pourrait changer de pseudo au prochain album) travaille, entre autres, sur une BD en noir et blanc, mettant en scène des mafieux, tirée d’une pièce de théâtre de Philippe Colpaert.

À la Tombée du Vent, Collection Aparté. Éditions Les Déjeuners sur l’herbe, 2022. 20 €. Disponible sur www.lesauleteteart.be