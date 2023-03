La pharmacie Peers dans les travaux: "Face aux vents contraires, il faut construire des moulins"

Des périodes plus creuses

"On a commencé doucement ce système gratuit de livraison au début des travaux, en fin d’année 2022, raconte Nancy Peers. Avec l’évolution du chantier, et la crainte de voir les trois places de parking laissées devant la pharmacie supprimées à un moment, je me suis dit que je devais anticiper les choses et développer le concept – qui s’adresse prioritairement à nos clients qui peinent à se déplacer dans ce contexte, ou qui ont une mobilité moindre. Car si on a la chance de pouvoir compter sur une clientèle fidèle, on constate que le chantier fait peur à certains, notamment les aînés, qui craignent de devoir faire un bout de chemin à pied. Et ce, malgré les places de parking aussi accessibles un peu plus haut le long de la place de la Gare, ainsi qu’à l’angle de la rue du Gaz et de la place. On ressent ainsi des périodes plus creuses à la pharmacie… que l’on peut exploiter pour les livraisons à domicile."

Les tournées sont établies par Nancy Peers, en fonction du degré d’urgence de la demande. Tous les médicaments peuvent être livrés, même ceux qui nécessitent un respect de la chaîne du froid.

Passer à travers la tempête

"Je veux que l’officine passe à travers cette période difficile, résume la pharmacienne. Une année de travaux ne peut détruire toute une carrière et vingt ans de liens avec la clientèle ! Donc même si c’est difficile, il faut se battre, ou, dit plus joliment, construire des moulins face aux vents contraires, s’en servir pour générer une énergie positive et aller de l’avant".

Derrière sa farouche volonté de maintenir le service à la population qu’assure la pharmacie, il y a, pour Nancy Peers, un autre enjeu humain: "Je ne veux pas perdre mon équipe !", souligne-t-elle (NDLR: une 3e pharmacienne adjointe est employée le samedi matin). Alors c’est aussi à coups de pédales que le quatuor compte faire avancer les choses dans le bon sens…

Mais au fait, pourquoi le choix du vélo ? "Outre le fait que je me gare très loin pour laisser les places de parking libres près de nos commerces et que je perdrais beaucoup de temps à récupérer ma voiture pour les livraisons, le vélo, c’est bon pour la santé et pour la planète: c’est l’avenir ! Après les travaux, on bénéficiera d’ailleurs de belles pistes cyclables devant la gare", sourit la pharmacienne.