FRASNES-LEZ-ANVAING Au conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing

L’Imstam pour trente ans

La Commune avait demandé de pouvoir réduire la durée de l’affiliation à l’IMSTAM, ce qui a été refusé par l’AG. C’est donc reparti pour trente ans. Seul Vincent Duchâteau (MR) s’est abstenu.

"Ma commune dit oui…

aux langues régionales". Le dossier de Frasnes-lez-Anvaing devrait être examiné (et la reconnaissance, espère-t-on, tomber) en mai-juin 2023, a annoncé la bourgmestre Carine De Saint-Martin dans ses communications:" tout est en ordre. Il ne faut plus, ont-ils ajouté, les harceler…"

Armoires solidaires: à l’étude !

L’échevine de la Santé, Christine D’Hont a accueilli favorablement la proposition du PS de financer des armoires avec des protections hygiéniques et de trousses dans les écoles de l’entité: "C’est à étudier. On a un budget “santé”. Commençons par les deux établissements scolaires secondaires."

L’aménagement des bassins: on avance

On avance sur l’aménagement et la valorisation touristique de "Frasnes-les-Bassins". Pour rappel, le montant prévu est de 1,92 million HTVA. "On s’est donné la possibilité de ne pas réaliser quelques “petits” aménagements (parking, petite mare et ponton…) si l’enveloppe devait être dépassée" a redit l’échevin du Tourisme Sébastien Dorchy. Des "tranches provisionnelles" de l’ordre de 300 000 euros environ. "Enfin, on avance sur ce projet que tout le monde attend…", s’exclame Didier Verdoncq (Écolo), visiblement satisfait.

Xavier de Theux était resté à sa place

Pris dans la confusion qui avait suivi la déclaration de l’échevin des Travaux André Duthy, nous avons écrit que M. de Theux avait quitté la séance. Il n’en était rien. Nos plus vives excuses au conseiller du MR.