Avec l’arrivée récente de la jeune Polépolé depuis le zoo d’Emmen (Pays-Bas) et cette naissance, le groupe de girafes de Pairi Daiza compte désormais cinq individus de la sous-espèce Rothschild.

Près de 150 cm. C’est la taille du girafon né ce 22 mars à 4h09 dans le territoire intérieur des girafes de Pairi Daiza. Ce petit, dont le sexe n’a pas encore été déterminé, pèse environ 70 kilos et mange déjà bien. Il est le petit d’Oliver (6 ans) et de Juul (12 ans), qui ont donné la vie ensemble pour la deuxième fois.

Tatiana Sgalbiero, responsable de l’équipe des soigneurs des grands mammifères: "Dans la période estimée de la naissance, nous avons installé Juul dans la même loge que sa fille Zuri (2 ans) et que la petite Po lé polé (21 mois). Il est en effet rassurant pour une femelle d’être entourée des siens lorsque qu’elle va donner la vie. Et c’est important que le groupe assiste à la naissance pour que le nouveau-né soit tout de suite intégré. Pour des raisons de sécurité, Oliver était pré sent aussi mais séparé des

femelles par une cloison lui permettant de voir la naissance. Dès les premières minutes, les femelles ont bien accueilli ce nouveau-né."

Chez les girafes, la gestation dure près de quinze mois. Le travail de Juul a commencé vers 2h30 et après moins de 2 heures, ce qui est tout à fait normal pour cette espèce, la mise bas s’est passée rapidement. Le girafon s’est levé en moins d’une heure, comme la plupart des bébés de cette espèce.

Alicia Quievy, vétérinaire: "Juul est une bonne maman. Dès les premières minutes, elle a eu un comportement qui nous a rassuré. Une fois le girafon debout, elle l’a guidé pour lui donner à boire et l’a présenté aux petites Zuri et Polépolé. Nous gardons un œil attentif sur le groupe car, comme dans la nature, les premiers jours d’un nouveau-né sont toujours délicats. Maman et bébé resteront au chaud durant quelques semaines".