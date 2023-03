Aurélien Pierre: "Mes défis en tant que président de l'IMSTAM ont été relevés"

De nouveaux locaux et les défis du Covid

Concernant l’IMSTAM, la présidence d’Aurélien Pierre a été marquée par le déménagement des anciens locaux à la rue du Viaduc à Tournai vers le bâtiment de la zone de secours à la chaussée de Lille. "C’était le premier défi qui s’est imposé à moi quand je suis arrivé à la tête de l’intercommunale. Aujourd’hui nous sommes dans des locaux beaucoup plus adaptés à nos besoins", se félicite Aurélien Pierre.

Un autre défi, plutôt inattendu cette fois, a été la gestion du Covid, pendant laquelle l’équipe de l’IMSTAM a réussi à mettre en place des aides psychologiques. "Nous avions mutualisé les montants reçus par les CPAS à cet effet pour engager deux psychologues. Malheureusement, la région wallonne n’a plus donné d’enveloppe pour pérenniser ce projet", indique avec regret Aurélien Pierre.

Prorogation des communes compliquée mais en bonne voie

Le dernière difficulté en date pour l’IMSTAM a été la prorogation de l’adhésion des communes. Le renouvèlement de l’affiliation d’une durée allongée à 30ans a rebuté quelques communes dont Brugelette, Brunehaut, Rumes et Leuze-en-Hainaut. "La majorité des communes cependant ont accepté, le conseil de Frasnes est revenu sur sa décision et Leuze attend les prochaines élections pour se prononcer. Pour les autres, elles ont jusqu’à juillet 2028 (l’échéance du contrat actuel) pour changer d’avis. Il faut savoir que parmi nos services nous proposons de la médecine scolaire, un service assez compliqué à trouver. Jusqu’en août 2024, au moment de notre renouvèlement d’agrément ONE, les communes peuvent quand même bénéficier de ce service sans être affiliée. Ce ne sera plus le cas après l’été 2024, rappelle Aurélien Pierre. Plus qu’un simple service à domicile, nous acceptons tout type de soins. D’ailleurs de 2019 à 2020 nous avons doublé nos heures en palliatif, ce qui montre qu’il existe un réel besoin. L’IMSTAM est également ouverte à proposer de nouveaux services. Depuis peu, nos infirmières s’occupent des piluliers d’un hôme du CPAS de Tournai. Notre prochain projet est d’installer un dispensaire au sein de la résidence service de Pecq. Mon successeur aura la tâche de continuer à développer notre offre."

Le nom du nouveau président de l’IMSTAM est désormais connu et officiel, il s’agit de Julien Bauwens, conseiller communal à Antoing. Il aura également à sa charge de s’occuper de la vente de l’ancien bâtiment à la rue du Viaduc. "Je connais bien Julien Bauwens, et je sais que l’IMSTAM sera entre de bonnes mains, assure Aurélien Pierre. Je lui ai dit que s’il avait besoin, je serai encore présent pour l’aider dans ses débuts."