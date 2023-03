Addict aux jeux de hasard, le Péruwelzien devient escroc

"J’avais une addiction aux jeux de hasard et tout mon salaire y passait", indique le citoyen de Péruwelz. "J’ai trouvé ce moyen-là pour me financer et pouvoir continuer à jouer."

La présidente lui rappelle qu’une des victimes était en médiation de dettes et qu’elle avait dû se serrer la ceinture en espérant offrir un bon moment à ses enfants. Le prévenu encaissait l’argent mais ne donnait jamais les billets.

Sam était addict. Il est devenu arnaqueur. "Je m’en veux. Aujourd’hui, j’ai tout stoppé. Je dépensais entre 500 et 1.000€ par mois."

Pas discret du tout

Le ministère public a précisé que le prévenu avait de grandes chances de se faire pincer. "Ses escroqueries se réalisaient au départ de son compte Facebook, avec sa propre carte d’identité ! Je ne m’oppose pas à une peine de travail." La défense a souligné que son client avait sollicité lui-même la commission des jeux de hasard pour demander son exclusion. "Il n’avait donc plus accès depuis un moment déjà à des jeux en ligne. Par contre, il a pu continuer à jouer en librairie. C’est vrai que ses victimes n’étaient pas des gens aisés. Mon client s’est remis sur le droit chemin. Nous demandons la suspension simple ou une peine de travail."

Jugement le 18 avril.