Très concrètement, toutes les livraisons (colis, courriers, etc.) se feront prochainement avec des vélos cargo. Des points relais seront présents et réapprovisionnés par des camionnettes électriques.

Ce modèle vertueux poursuit l’objectif de faire passer le rejet de CO2 de Bpost de 126 tonnes par an à 3,6 tonnes. "Je me réjouis de cette prise de responsabilité sociétale de Bpost. Le fait que Tournai soit retenue pour expérimenter cette politique est aussi une magnifique marque de confiance dans notre politique de mobilité active et environnementale. Enfin, lorsqu’un acteur majeur s’engage de la sorte, ça ne peut que créer un effet d’entraînement positif".