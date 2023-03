Cette passion l’a même poussé à faire rebaptiser une partie du parc communal du nom du célèbre chanteur sétois.

Beaucoup savent aussi que Polo aime pousser la chansonnette. Il est d’ailleurs l’un des piliers de la célèbre "troupe à Lulu" qui anime annuellement le Karaoké des personnalités au profit d’œuvres sociales de la région. Enfin, "qui animait", devrait-on écrire, car le spectacle, sacrifié sur l’autel des mesures sanitaires depuis 2019, n’a toujours pas repris. Les travaux de restauration de la Halle-aux-draps expliquent pourquoi le retour se fait attendre.

Pas de quoi toutefois empêcher le premier magistrat tournaisien de (re)monter sur les planches. En effet, il assurera, au côté de Charles, la première partie du prochain concert du chanteur tournaisien Olivier Loin, le dimanche 2 avril au conservatoire de Tournai.

Tout est parti d’une boutade

Mais comment Polo en est-il arrivé là ?

"Tout est parti d’une boutade, nous confie Olivier Loin. j’ai découvert que notre bourgmestre chante très bien en visionnant une vidéo postée sur les réseaux à l’occasion de la mort d’Arnaud. Il interprétait"voir un ami pleurer", de Brel, et rien que d’y penser, j’en ai encore les larmes aux yeux.

Nous nous sommes rencontrés à ce moment-là car il voulait en savoir plus sur mes projets. Je lui ai alors dit qu’avec la voix qu’il a, il pourrait faire ma première partie et il m’a répondu que si je le prenais au mot, je verrai de quoi il est capable. On a un peu perdu cet échange de vue mais quand je l’ai recroisé un peu plus tard au café de Paris, le l’ai relancé et il m’a dit OK, je viens…"

Brassens, évidemment

Tout naturellement Paul-Olivier a choisi les chansons qu’il interprétera en ouverture du concert dans le répertoire de son idole. Il y en aura 4, soit la Fessée, Supplique pour être enterré à la plage de Sète, les funérailles d’antan et une surprise dont le titre ne sera dévoilé qu’avec les premières mesures.

Charles, un jeune artiste tournaisien assurera des reprises qui nous replongeront dans l’ambiance des eighties. Un choix qui s’impose comme une évidence pour ce jeune homme de 20 ans, le fils d’Olivier qui développe son propre univers sur scène.

Angèle et les autres

Olivier interprétera 12 chansons, soit autant qu’en comporte son album Flagrant désir. Il sera entouré par ses 4 musiciens: Mike Delaere (basse), Pierre Driesmans (guitare), Arnaud Vandenabeele (batterie) et Cédric Jouniaux (claviers/arrangements), la production et la direction artistique étant assurée par Didier Dessers.

Nul doute que le public aura également une pensée particulière pour Olivier Vandecasteele détenu arbitrairement depuis plus d’un an en Iran auquel Olivier (Loin) a récemment dédié un clip de soutien au nom évocateur: Derrière les murs.

Réservations: 0472/94 91 27 ou 0496/67 35 12 concertolivierloin@gmail.com