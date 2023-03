City de Warneton: 260 000 € seront investis

Les choses devraient bouger: "260 000 € sont inscrits dans le budget 2023 pour rénover le city. Les différents services, dont l’AGISC, ont rédigé un cahier des charges. Le dossier va suivre son cours. Je ne donne pas ma parole que les travaux seront faits pour l’été ! Je demande de la patience et de la résilience, parce qu’on ne peut pas faire plus vite."

Et la bourgmestre de rappeler que l’opposition a voté contre le budget et donc, selon elle, contre la rénovation. Une affirmation qui ne plaît pas ! David Werquin réagit: "Si des gens ont voté contre le budget, ce n’est pas contre ce projet-là ! On vote sur un ensemble ! Le problème, ce n’est pas que cela dure, mais bien que des gens essaient d’avoir des réponses qu’ils n’ont pas reçues !"

Démenti de la bourgmestre, qui va transférer les mails.

Charlotte Gruson renchérit: "Action n’a pas voté contre ce projet-là !"

Un bel investissement de Dubuisson

La SA Immobilière Dubuisson, de Pipaix, veut transformer le café "La Fontaine", rue de la Gare n°2, en une brasserie. "Le souci, c’est que, pour réaliser le projet, il faut une emprise sur le domaine public, soit 40,95 m² sur la place", explique la bourgmestre. Une partie du bâtiment est reprise à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel. "Le style architectural doit être conservé pour créer ce qui devrait être le troisième bistrot Trolls & Bush, après ceux d’Ath et de Pipaix." "Voilà un investissement important par une firme prestigieuse qui créera entre 8 et 10 emplois", ajoute Philippe Mouton. Éric Devos a demandé si la société ne pouvait pas inclure des toilettes publiques, un manque au centre de Comines.

David Kyriakidis a présenté le projet: le rez-de-chaussée comporte 104 places ; le premier étage, une cuisine et 65 places ; le second: 60 places et des locaux pour le personnel. Il déplore que la firme ait présenté des projets en 2011, 2013, 2015 et 2016 ; ce dernier étant le même qu’aujourd’hui ! "À chaque fois, il a été refusé ! Dubuisson a fini par perdre confiance. Il a fallu les chercher en 2019 pour s’intéresser à nous. Et attendre la fin d’un projet mené à Charleroi. Que de temps perdu par l’ancienne majorité !"

Réplique de Marie-Eve Desbuquoit: "Je trouve très bien que le projet puisse aboutir, mais il faut connaître les précédentes demandes ! Et quand j’entends dans l’assemblée quelqu’un dire"Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis", je trouve cela déplacé !" David Kyriakidis ne vise personne: "Les projets auraient dû être débattus en conseil communal. Il y a eu un manque de communication !" L’échevine s’énerve: "Aucun projet n’a été aussi loin ! On a l’impression que tout ce que nous avons fait est nul. C’est de l’insolence et de l’arrogance !"