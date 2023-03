Chacun d’eux devaient apporter deux poésies composées de 24 à 32 vers.

Le jury était composé de l’organisateur du concours, Marc Arthur Dewaele, l’échevine de la Culture, Delphine Sol, de Manu Guevart, directeur général de Notélé, d’Hervé Meillon, animateur de RTL, mais également des journalistes de notre rédaction : Françoise Lison, également poétesse ; Thomas Vanhoutte, écrivain ; et Caroline Poulain.

Les sept jurés ont élu les trois lauréats de ce concours : en troisième position Domino Milot, avec "Sagesse" ; Eva Collin pour "Suivre mon instinct" à la seconde place ; et enfin pour la plume d’or, Christine Moitiez et son texte "La plume et le pinceau". Ce poème a rapidement mis le jury d’accord, il s’est fait remarquer pour ses qualités rythmiques et sonores, ainsi que par l’originalité du thème décrivant deux artistes, l’un d’Orient, l’autre d’Occident.

Les trois femmes sont déjà des auteures accomplies. Domino Milot et Eva Collin ont d’ailleurs exposé leurs ouvrages lors du salon du livre de Pecq pendant lequel elles ont été récompensées pour leurs poésies.

Quant à la gagnante, Christine Moitiez, elle travaille régulièrement en collaboration avec les écrivains public lors d’ateliers d’écriture qu’elle anime à Tournai avec son conjoint, Bernard Cotroux. C’est d’ailleurs de celui-ci dont parle son poème. "Nous avions rencontré un peintre japonais, Seri Arimori, lors d’un atelier d’écriture. Je le voyais ajouter des feuilles d’or avec un petit instrument. A côté, Bernard aussi usait d’un petit instrument, avec lequel il ne fixait pas les couleurs, mais les mots. Cette image figée de ces deux artistes m’a beaucoup plu et m’a inspiré ce poème", raconte la gagnante du concours.

Les vingt premiers textes sélectionnés par le jury se retrouvent dans la revue annuelle "Alphonse de Lamartine". Vous pouvez la commander auprès de Marc Arthur Dewaele, par mail, à cafes.stemarc@gmail.com, pour le prix de 5euros.