Appel à témoins pour un vol perpétré le 3 décembre 2022 à Comines-Warneton

"L’enquête a révélé que les auteurs étaient arrivés à pied depuis la rue des Trois-Evêchés. Ils avaient ensuite emprunté la rue du Touquet et avaient fracturé le domicile de la victime. Après avoir commis le vol, les auteurs ont descendu la rue du Touquet et ont emprunté la rue d’Armentières. Ils sont montés dans le bus 72 de la société De Lijn. Ils y ont été filmés alors qu’ils se réjouissaient de leur méfait et se félicitaient d’avoir dérobé les économies d’une vie entière d’une dame âgée. Quelques minutes plus tard, ils sont descendus à l’arrêt Jacques Cartier situé avenue Léon Blum à Armentières en France", indique la police.