Le Tournai d’avant: Henry se terre, le Tournaisien résiste

Jusqu’au 28 septembre, date de son départ, ce ne sont que jeux au Monchiel (place Janson) pour la gent féminine, jeu de paume à la rue Roc Saint-Nicaise et joutes sur la Grand-Place, dépavée, où s’affrontent une multitude de seigneurs. Le Roi n’hésitant pas à croiser la lance, d’en briser plusieurs dans la charge, avec qui veut l’affronter. Le tournoi de 1913 en sera une rétrospective.

La tour Henry VIII ou grosse tour coiffée d’une jolie toiture conique encore en fin XVIIe ©Archives Iconographiques du Tournaisis

Les nombreux auteurs qui ont analysé cette courte période sont d’accord: la bourgeoisie commerçante accepte le nouveau statut de la ville et voit en l’Autriche une opportunité commerciale intéressante.

Par contre, la population l’exècre. Mais pourquoi ?

Rappelons ces mots d’henry VIII lors de son entrée solennelle : "Je gouvernerai en tant que roi de France et puisque vous êtes à moi maintenant, faites bonne chère, je vous traiterai bien et serai bon maître". Ce n’est pas tout de le dire, il faut aussi le prouver par des actes et il en est bien ainsi.

Le quartier du Château emmuraillé, c’est ainsi qu’Henry VIII compte assurer la sécurité de ses troupes. ©Archives Iconographiques du Tournaisis

Alors que la situation économique de la ville n’est guère favorable, le monarque accorde au commerce de nouvelles opportunités : importation en franchise des laines anglaises (ce qui soulage l’industrie textile), octroi de l’étape des grains (droit de décharger ou charger un sixième de la cargaison et de la vendre en ville), etc. Que doit-on penser des cadeaux mirifiques de tapisseries aux nouveaux venus au coût élevé mais qui soutiennent les fabricants de tentures historiées ?

Pour la population, deux faits font comprendre son hostilité

C’est d’abord l’obligation de loger chez elle les mille cavaliers et quatre mille fantassins de la garnison. Or, cette soldatesque, composée de beaucoup de mercenaires, s’arroge tous les droits, boit, se bagarre, lutine les filles et trouble impunément l’ordre public.

Se joue aussi le désir de l’aumônier d’Henry, Thomas Wolsey (vers 1473-1530), d’occuper le siège épiscopal de Tournai dont l’immense diocèse rapporte la somme pharamineuse de 80.000 écus d’or par an. Le siège est vacant depuis la mort, en 1513, de Charles de Hautbois et l’impossibilité pour le français Louis Guillard, réfugié à Noyon, de prendre sa succession malgré toutes ses démarches. Ne faut-il pas voir dans cette révolte populaire le doigt de l’Église française ? Wolsey renoncera à ses vues lorsque François 1er, qui avait racheté Tournai, envoya vingt-cinq mulets portant des coffres mirifiques et, pour le favori d’Henry, une pension viagère de 12.000 écus d’or.

Une lice, deux cavaliers aux lances pointées, c’est en 1913, la rétrospective de 1513. ©Archives Iconographiques du Tournaisis

Un vrai château

Le peuple tournaisien ne voit qu’inconvénients à la présence anglaise ; on chantonne et on ridiculise ses princes, puis on passe à la résistance passive, le complot, la rébellion, le meurtre de soldats isolés et même une conspiration qu’Henry ne prend pas au sérieux et pardonne, se contentant de confisquer les biens des séditieux.

Finalement, c’en est trop. En 1515, le gouverneur décide de construire "un ou deux châteaux ou citadelles, l’un près de l’abbaye St-Martin, l’autre au Bruille ou Château, pour y mettre ses troupes à l’abri".

Le quartier du Château, tenant son patronyme de la demeure des comtes de Flandres y érigée, devient donc un véritable site de repli et de défense. Il en reste la "Grosse Tour". (à suivre).