Le conseiller communal Jacky Foucart quitte le PS de Frasnes-lez-Anvaing: il rejoindra "Ensemble !" en 2024

"Je ne reviendrai pas sur ma décision. J’estime ne pas avoir été respecté, et mon épouse non plus, par un parti à qui nous avons donné dix ans de notre vie " : dès la prochaine séance du conseil communal, Jacky Foucart (Moustier) ne représentera plus le PS. Il l’a annoncé jeudi lors d’une réunion de sa formation politique.