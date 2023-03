Herseaux Ballons a retrouvé une ducasse!

Au fil des ans, les ducasses de quartier se sont étiolées à mesure que les commerces de proximité disparaissaient. S’il n’est pas le dernier des Mohicans à pratiquer une activité d’indépendant dans le quartier d’Herseaux – Ballons, Dominique Valcke n’en est pas loin. Il a pourtant toujours refusé l’inéluctable et se bat, avec son comité des Amis du Crétinier, le comité des fêtes et de nombreux bénévoles qui partagent sa philosophie, pour offrir à la population de son quartier, particulièrement aux enfants, des moments de rencontres et de bonheur.