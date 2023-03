Une cathédrale d’acier dans la Halle aux draps de Tournai (vidéo)

Une toiture extérieure autoportante

La fin du chantier de rénovation, initialement prévue pour la fin de l’année 2022, a été repoussée à la rentrée prochaine. On le sait depuis quelques mois déjà. Ce mercredi, Laurence Barbaix, échevine des travaux, et Ghislain Claerbout, patron de l’entreprise Monument Hainaut, ont organisé une visite de chantier pour constater son évolution et expliquer que le timing actuel pourra être tenu.

Des tonnes d’acier ont été déployées dans la halle aux draps pour permettre sa rénovation. ©EdA

Pour rappel, une toiture provisoire en acier, complètement autoportante, couvre l’ensemble du bâtiment. "Quand on sera à l’abri de grands gels, on sera complètement indépendants des conditions climatiques. Ça nous permet de réaliser les travaux dans de bonnes conditions: repeindre la construction métallique, effectuer des chantiers de plafonnage, etc.", explique M. Claerbout.

La salle du Cabaret wallon aura bien fière allure quand elle sera terminée. ©EdA

Malgré des sondages préalables, un gros couac est apparu lors de la réalisation de l’annexe qui accueillera les nouveaux sanitaires, l’accès PMR, la nouvelle cuisine et l’ascenseur. Les ouvriers ont découvert une première cave, puis une deuxième juste en dessous. "Cette cave était voûtée, ce qui a nécessité la visite des services du Patrimoine wallon pour décider quoi faire. Il a fallu aussi tout revoir au niveau des calculs de fondations, consolider les murs mitoyens, etc. Tout ça nous a pas mal retardés", insiste Mme Barbieux.

Aujourd’hui, le gros œuvre est quasiment terminé. Une toute nouvelle verrière est en cours de fabrication. Elle sera livrée pendant les vacances d’été, et sera posée après le 15 août.

Le chantier de rénovation a concerné tous les niveaux du bâtiment. ©EdA

Elle aura de grosses performances énergétiques et sera occultante. Il a été tenu compte de la résistance au vent notamment, insiste Ghislain Claerbout: "Elle doit pouvoir supporter des stores occultants (dont la charge est évaluée à 35 kilos au mètre carré) pour pouvoir utiliser le bâtiment comme salle de projection, et pour permettre son entretien on doit pouvoir marcher dessus. Les calculs n’ont pas été pris à la légère".